Corte de Cuentas inicia auditoría a gastos reservados de Sánchez Cerén

Los gastos reservados de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) serán auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR) a partir de la próxima semana, según anunció ayer la titular del ente contralor de El Salvador, Carmen Elena Rivas.

La presidenta de la CCR detalló que el análisis de las finanzas secretas del Gobierno del expresidente Sánchez Cerén es una petición del nuevo mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. Las declaraciones de la jefa contralora fueron dadas ayer durante su participación en la entrevista "República", de Canal 33.

"Hoy la actual administración ha solicitado que se audite ese rubro. La próxima semana está programado que se presente el equipo de auditoría para realizarla", dijo Rivas.

Carmen Elena Rivas reconoció que antes intentó auditar los fondos secretos del último gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero la Presidencia impidió el acceso debido a que alegaba que esos gastos no podían conocerse debido a que fueron utilizados para tareas de seguridad nacional.

La representante de la CCR agregó que no pudo auditar la cuenta de gastos reservados de Sánchez Cerén porque tanto el Gobierno como la corte tenían una interpretación diferente de la legislación: Casa Presidencial argumentó que la seguridad nacional debía ser secreta, mientras que el ente contralor sostenía que eso no impedía una fiscalización confidencial.

"Existe la Ley de Inteligencia del Estado que ellos (Gobierno de Sánchez Cerén) ocupaban de base para decir que no se va a auditar y no daban el acceso. Desde el punto de vista legal también ellos tenían la razón en decir ‘No es auditable’. Yo por eso siempre he dicho que había una falta de armonía o de interpretación en las normas", agregó Rivas.

La cuenta de gastos reservados de la Presidencia siempre ha estado en la opinión pública por su discrecionalidad, sobre todo después de que el expresidente Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años de cárcel porque confesó que, junto con exfuncionarios de confianza, se apropió de $301 millones. El dinero, según Saca, provenía de los fondos secretos del Gobierno.

Según el informe "La apuesta salvadoreña en el combate contra la corrupción", presentado en marzo por la Fundación para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), $684.4 millones fueron manejados como gastos reservados entre 2004 y 2014, durante las administraciones de Saca y Mauricio Funes, prófugo de la justicia señalado de corrupción.