Corte de Cuentas niega entrega de finiquitos exprés a oenegés

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora, desmintió ayer al presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, quien había asegurado el pasado 23 de junio que en la institución fiscalizadora estaban entregando finiquitos "exprés" a las oenegés que están siendo investigadas por recibir fondos públicos.

"No sabemos cual es la fuente de la información que él (Castro) tiene para dar ese tipo de declaraciones, lo que puedo asegurar es que es una fuente que no tiene ningún asidero. Nosotros no estamos emitiendo ningún finiquito de esa naturaleza ni lo vamos a emitir y eso lo hemos asegurado reiteradamente", dijo Anzora.

Castro dijo que tenían información que la Corte de Cuentas está trabajando en "auditorías y finiquitos de última hora a ciertas organizaciones de fachada que han manejado fondos públicos. Juegan con fuego", fue lo que publicó el presidente de la Asamblea en su Twitter.

"Emitir un finiquito tiene que estar suficientemente respaldado bajo evidencia y bajo prueba. Pudiera garantizarle a la población que no estamos emitiendo finiquitos exprés y tampoco estamos haciendo auditorías que puedan llevar al ocultamiento de situaciones en perjuicio de los fondos públicos", señaló Anzora.

Además, detalló que han girado órdenes al coordinador general de auditoría de la CCR para que presente un informe de las oenegés que han sido auditadas y de las que aún faltan por auditar.

La Asamblea Legislativa ha creado una comisión especial para investigar los fondos entregados a Organizaciones No Gubernamentales por parte del Estado.

Auditoría interna

El titular de la CCR dijo también que la institución fiscalizadora creará una unidad de investigaciones internas que investigará los procesos de auditoría que no se realicen conforme a las técnicas y leyes de la Corte de Cuentas.

"Esto es una forma de garantizar que el trabajo que hemos hecho esté bien y que el que vayamos a ejecutar garanticemos que se haga bien, no es necesariamente porque haya un indicio", enfatizó Anzora.

Agregó que otro de los documentos que entrega la CCR son las constancias de solvencias y aseguró que hasta la fecha han entregado más de 2,000 documentos. "No estrictamente corresponden a personas que han sido de ONG", afirmó.