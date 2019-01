Corte exige a TSE mejorar controles al contratar servicios

Nueve hallazgos presentó la Corte de Cuentas de la República (CCR) al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Informe de Examen Especial a la Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del Proceso de Elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea e integrantes de los concejos municipales, que se celebraron el 4 de marzo de 2018.

Error en la publicación de resultados del escrutinio y la falta de una normativa interna para la gestión de las TIC en el evento electoral son dos de los hallazgos que se desprenden de la auditoría que tenía como uno de sus objetivos verificar la utilización eficiente de los recursos informáticos adquiridos en el apoyo al evento electoral.

La falta de un simulacro general, así como el no cumplimiento de memorándum de entendimiento firmado con la empresa coreana A-WEB y NEC y el fallo en el script del Sistema de Gestión Electoral fueron algunas de las deficiencias que destacaron los auditores en su reporte de más de 60 páginas y del que LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia.

"El manejador de la base de datos relacionado con el Sistema de Gestión Electoral (EMS) consideró como alfanumérico un valor que debía ser numérico, alterando el orden de posicionamiento de los candidatos en los folios preferenciales", dice el informe en referencia al error cometido por la empresa Smartmatic.

Sin embargo, este problema pudo haber sido evitado si el TSE hubiera incorporado un simulacro general antes de los comicios. "La falta de gestión de riesgos para las tecnologías de información y comunicación para el evento electoral 2018 no permitió que los controles internos detectaran las fallas del procesamiento de datos y fueran detectadas por entes externos, como los partidos políticos, ciudadanía, observadores externos. Asimismo, no fueron controladas las fallas con oportunidad por el administrador del contrato, por otras unidades del Tribunal, por la empresa contratada para el ‘servicio de publicación de resultados con digitalización, transmisión y procesamiento de información de actas de cierre de escrutinio del TSE’. O por la tecnología implementada para el evento en mención, lo cual conllevó a daños en la imagen de la institución, aumentó el riesgo de confiabilidad de la información y potenciales detrimentos financieros a la institución por alguna demanda que impusiera el proveedor", señala la auditoría.

En el reporte también se destaca que "la planificación, organización de las TIC estuvo sujeta al servicio contratado y por haberlo realizado por medio de la Bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS) no existe evidencia para comparar la calidad y precio del servicio y poder concluir si hubo economía en la adquisición del servicio".

Según el magistrado Fernando Argüello Téllez, el informe ya fue recibido por el organismo colegiado aunque no ha podido ser estudiado, por lo que no podía dar postura, mientras que la magistrada Sonia Liévano no atendió a la consulta realizada.

El magistrado Miguel Ángel Cardoza afirmó que el examen realizado por la Corte de Cuentas se enmarca bajo el sistema de auditoría de gestión, es decir, más que el uso que se da a los fondos que se reciben para la ejecución del proceso electoral se verifica la eficacia en la administración de estos.

De hecho, al final del informe se aclara que el examen especial es "a la gestión de las tecnologías de información y comunicación", por lo que no se expresa opinión "sobre estados financieros del Tribunal Supremo Electoral".

Entre las recomendaciones dadas por el equipo auditor sobresale que el organismo colegiado del TSE elabore manuales de evaluación de procesos, de manejo de información y documentación y de procedimientos para futuros eventos electorales, así como el desarrollo e implementación de un sistema de información electoral que automatice procesos claves que van desde el escrutinio en mesa hasta la divulgación de resultados.

La Corte de Cuentas le sugiere al TSE que adquiera su propio sistema de transmisión de resultados.