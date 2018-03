Corte inicia auditorías por asignaciones de fondos públicos a ONG

Lee también

La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició formalmente el procedimiento para auditar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que recibieron recursos públicos de los presupuestos generales de la nación aprobados para los años 2015 y 2016, según informó en un comunicado, en el que plasmaron que esto es competencia legal de dicha institución.Esto luego de que la organización Acción Ciudadana presentó en diciembre pasado una demanda para que se auditen los $14.6 millones que recibieron en total 47 organizaciones el presupuesto del 2015 y 74 ONG en el año 2016.“Ponemos en duda que la Asamblea Legislativa tenga esta facultad para hacer asignaciones a privados, porque hay casos en donde no se dice para qué va a ser el dinero que se da, o en calidad de qué se da... No hay ninguna justificación de por qué estás organizaciones deben recibir dinero”, aseguró el representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.Escobar afirmó que la CCR auditará de momento el uso de los fondos entregados a dichas organizaciones, tal como lo manda el artículo 3 de la ley que rige la institución y el artículo 195 de la Constitución; sin embargo, la CCR no revisará si le compete o no a la Asamblea Legislativa hacer ese tipo de erogaciones a privados, lo que a juicio de Campos podría ser dirimido en otro tipo de tribunal.En el comunicado girado por la institución contralora, las autoridades se comprometen a darle prioridad a las auditorías de aquellas ONG que recibieron $100,000 o más del presupuesto general de la nación del año pasado. Además, aseguran que el 90 % de las organizaciones denunciadas serán auditadas en el primer semestre del año, y el otro 10 % será incorporados en las auditorías de curso normal del Plan Anual del presente año.LA PRENSA GRÁFICA publicó recientemente que las 90 asignaciones presupuestarias realizadas a ONG en el presupuesto 2016 significó una erogación de $8.9 millones. Dichos fondos fueron direccionados, en parte, hacia 32 organizaciones cuyos fundadores o juntas directivas actuales son o han sido funcionarios públicos, candidatos a cargos de elección popular, simpatizantes de partidos políticos o políticos activos.Además, según documentación oficial, algunas ONG recibieron varias emisiones de dinero desde distintas partidas del Estado. Entre las organizaciones que recibieron fondos públicos está la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas, la cual recibió $250,000 desde el Ministerio de Hacienda y $430,000 desde el presupuesto de 2015, misma que está ligada a un fundador del partido GANA. También recibió fondos públicos la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), a la cual le asignaron $120,000 del presupuesto 2016 y, según consta en los documentos oficiales, dicha organización tiene como representante legal al diputado del FMLN Calixto Mejía. Además, la Fundación Ambientalista de Santa Ana recibió $33,000 del presupuesto aprobado para 2016. En esta figura como presidenta la diputada de ARENA Milena de Escalón, según el perfil público de la funcionaria.El representante de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó que luego de haber presentado la denuncia ante la CCR algunas organizaciones se comunicaron con ellos para denunciar que aparecían como destinatarias de recursos públicos en el presupuesto 2016, y sin embargo no recibieron ningún desembolso proveniente del Fondo General de la Nación o alguna otra partida del Estado.La Asamblea aprobó, nuevamente, más de $14 millones dentro del presupuesto del 2017, para ser trasladados a varias ONG durante el presente año.