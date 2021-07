Corte inicia proceso sancionatorio contra abogado que criticó elección de magistrados

Enrique Anaya, abogado constitucionalista y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de El Salvador (IIDC), informó este miércoles 7 de julio en su cuenta de Twiter que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le notificó que iniciará un proceso sancionatorio en su contra por mala conducta profesional.

El abogado asegura que con este acto se ha iniciado la represión judicial.

"Al parecer, según me cuentan, buscarán suspender en el ejercicio de la abogacía, para quitarme mi herramienta de trabajo y, además, desprestigiarme. No encontraron nada más con que hostigarme: aunque no descarto que me armen 'un tamal'. Pero, les digo: #NoNosCallarán", aseveró Anaya.

El abogado dijo que la CSJ está utilizando como excusa una alegación en un proceso de amparo que hizo hace siete meses. "Es solo la excusa para callar voces críticas al régimen", denunció.