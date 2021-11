Corte niega acceso a perfiles de nuevos jueces

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de su oficina de acceso a la información pública, ha negado el acceso a las versiones públicas de 98 expedientes de igual número de jueces, bajo el argumento de que lo hará de forma "diferida y paulatina", aunque estos funcionarios ya están en el ejercicio de sus labores.

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) solicitó el 1 de octubre a la CSJ un listado de los 98 jueces y magistrados que habían sido nombrados por Corte Plena el 26 de septiembre, tras las vacantes dejadas por funcionarios que fueron separados de sus cargos por sobrepasar ya los 60 años de edad o los 30 de servicio. También solicitó que de cada uno de ellos se entregara una versión pública de sus expedientes en los que se incluyeran sus atestados, con la intención de determinar si cumplían los méritos para los cargos en los que fueron nombrados.

El 21 de octubre la Corte entregó al solicitante de la información, ALAC, el listado de los jueces, pero no sus expedientes, bajo el argumento de que a esas alturas, casi un mes de haber sido juramentados los nuevos jueces en sus cargos, no había una versión pública de sus hojas de vida.

"La Sección de Acuerdos de Funcionarios Judiciales atiende a diario un volumen considerable de solicitudes provenientes de las sedes judiciales a nivel nacional (...) sin contar que dicha Sección posee poco personal asignado, ya que solamente siete colaboradores laboran en la misma", argumenta esta unidad de la Corte en un memorándum con referencia SG-ER-355-2021.

Lo curioso es que diez días antes, el 12 de octubre, la Secretaría General de la Corte había pedido una extensión de tiempo para cumplir con lo solicitado "por la complejidad de la información", pero luego decidió que, pese a que se le concedió el plazo extra, no entregaría la información.

Para Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, la negativa de entregar esta información por no tener tiempo o personal no es algo legal y sostiene que solo es una excusa para no darla y que podría prestarse a entender que hay "compadrazgos" en la Corte, pues no se pueden corroborar los méritos para llegar al cargo.

ALAC interpuso una apelación para exigir que la información sea entregada, tal como fue solicitada.

DISCUSIÓN EN CORTE PLENA

Desde el mes de septiembre, cuando entraron en vigencia las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que obligaban al retiro a los jueces mayores de 60 años, la Corte Plena de la CSJ ha nombrado a los sustitutos de los jueces jubilados o que han renunciado, pese a que organizaciones sociales han señalado la ilegalidad en ello, pues no solicitan los candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), como indica la ley. Incluso en el interior del pleno de magistrados hay señalamientos contra este proceso.

Según el acta de la sesión del 14 de octubre, la magistrada Paula Patricia Velásquez Centeno, vocal de la Sala de lo Contencioso Administrativo, calificó que el nombramiento de jueces, tal como se está haciendo con el voto de los magistrados electos por el oficialismo, incumple el artículo 187 de la Constitución.

"La Corte está asumiendo una labor que no le corresponde o está determinada por la Ley, pues no está respetando el procedimiento que establece la Ley para hacer nombramientos en propiedad, en todo caso tiene que ser el CNJ quien haga la propuesta", dejó constancia en el acta.

La magistrada Velásquez calificó como irresponsable el procedimiento y dijo que no acompañaría más las votaciones para nombramientos de jueces.