Corte oficializa cambios en jefaturas tras disputa interna

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó, a través de un memorándum enviado por el gerente general de administración y finanzas, José Adalberto Chávez, los nombramientos de 15 jefaturas y cuatro coordinadores de distintas unidades del Órgano Judicial.

Estos movimientos, según fuentes judiciales , fueron para quitarle poder de decisión al actual presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, por considerar que "no estaba tomando decisiones administrativas adecuadas".

En la sesión de Corte Plena del 8 de febrero de 2022, 11 magistrados decidieron quitarle las responsabilidades administrativas a López Jerez.

La discusión sobre este tema continuó ayer con la presencia de López Jerez en la que abordaron algunos asuntos administrativos pendientes con relación a los nuevos nombramientos.

Sobre estos hechos, el abogado constitucionalista Enrique Anaya aseguró que las razones de estos cambios no serán conocidos a corto plazo, sino hasta que se tenga el acta de esa sesión.

Sin embargo, señaló que pudieran existir al menos cuatro motivos por los que los magistrados decidieron quitarle el poder administrativo al actual presidente de la CSJ.

"Los cambios y, sobre todo, despojar a López Jerez del control administrativo de la CSJ, solo se entiende en el siguiente contexto: la pérdida de confianza de Casa Presidencial en él, desconfianza de magistrados en la gestión administrativa, la grave improvisación y arbitrariedad en la elección de funcionarios -altos y medios- de la CSJ y la lucha de poder al interior de la Corte", dijo Anaya.

El juez de Sentencia de Zacatecoluca, Juan Antonio Durán, opinó que esta situación al interior de la CSJ genera más incertidumbre y señala que estos nombramientos son para ejercer control y garantizar la manipulación.

"Quieren controlar estas dependencias y obviamente ese control para garantizar la manipulación y que nada se les vaya a salir de control, que no haya fuga de información, que no vaya haber algo que no sea del agrado de Casa Presidencial", indicó Durán.

El pasado miércoles 9 se conoció que un grupo de jueces y magistrados mostraron su apoyo al presidente de la CSJ y se opusieron a los cambios efectuados por 11 de los 15 magistrados.

"Denunciamos a personas inescrupulosas que quieren boicotear a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y hacemos un llamado al presidente Nayib Bukele a conocer la realidad de los hechos en torno a la buena gestión de presidente magistrado Óscar López Jerez", señalan en un comunicado los jueces y magistrados.

Funcionarios judiciales consultados señalaron que esa asociación de jueces no existe y que es un grupo fantasma en apoyo al presidente López Jerez.

"Se ha publicitado este comunicado, sin embargo no corresponde a ninguna asociación que se conozca. Al parecer es algo armado para apoyar a Jerez y nadie sabe que jueces sean. No es una asociación legalmente constituida, es un grupo fantasma", aseguró un juez que pidió anonimato por temor a represalias dentro del Órgano Judicial.