Corte pagará fuerte cantidad de dinero a sindicalista

El pasado 22 de julio el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó pagar una fuerte cantidad de dinero al líder sindical Roswal Gregorio Solórzano Hernández en concepto de salarios y prestaciones por haberlo suspendido durante cinco años.

El actual presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, ordenó a la Gerencia General de Administración y Finanzas "realizar los trámites conrrespondientes para que se hagan efectivos los pagos que corresponde desde el 2 de diciembre de 2013 al 26 de noviembre de 2017", según acta.

Aunque la cifra no la quiso informar la CSJ por seguridad del beneficiado, esta se puede calcular multiplicando el salario que Solorzano recibía en ese entonces ($990) por los 48 meses que comprende el período de suspensión, aunque también habría que sumar los bonos que le correspondían y a esa cantidad restarle las prestaciones de ley.

Los pagos que se realizarán responden a una resolución emitida por la Sala de lo Constitucional el pasado 14 de julio donde sobreseyó el proceso de amparo que había promovido la Corte contra el Tribunal de Servicio Civil, porque "el acto reclamado no producía agravio".

Esa resolución también dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo emitida el 18 de diciembre de 2020 y que condenaba a la Corte Suprema de Justicia a pagar al señor "RGSH" los salarios y prestaciones atrasados.

Cuando LPG preguntó a Solórzano sobre la decisión de Corte Plena dijo que desconocía la resolución, pero que estaba satisfecho porque al final hubo justicia en su caso. "No me había dado cuenta, no me han notificado nada, pero bendito Dios que están haciendo justicia", declaró ayer.

Solórzano, quien es el secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), dijo que el proceso de su suspensión inició cuando él presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional del periodo 2009-2018, también presentó una demanda contencioso administrativa por la elección de dichos magistrados por la Asamblea Legislativa.

Dijo que por esas demandas que puso lo procesaron por abandono de trabajo por sus labores sindicales y que por ello lo suspendieron cinco años. Al momento de su suspensión él tenía el cargo de notificador del Juzgado Décimo Segundo de Paz. Luego iniciaron dos procesos, el primero en la Comisión de Servicio Civil y otro en el Tribunal de Servicio Civil, en ambos lo absolvieron. El fallo del Tribunal ordenó que debían pagarle a Solórzano Hernández todos los sueldos que dejó de percibir durante cinco años.

La respuesta de la Corte fue que el fallo no era claro sobre a qué institución le correspondía pagar dichos salarios y prestaciones. El demandante pidió una ampliación del fallo y el Tribunal aclaró que quien era el patrono era la Corte Suprema, no el Juzgado, por ello, la CSJ debía pagar de su presupuesto el monto.

La Corte no acató y no respondió a cartas de Solórzano donde pedía el pago. Al entrar la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), y por la falta de contestación, se generó el silencio administrativo, provocando la inamovilidad administrativa. Debido a esta falta de respuesta presentó una demanda ante la Sala lo Contencioso Administrativo contra la Corte Plena, por la falta de respuesta y la Sala falló a su favor en noviembre de 2020 y ordenó que en los próximos 30 días debía la Corte pagar la indemnización.

En febrero de este año, la Corte presentó un amparo y la Sala de lo Constitucional decretó una medida cautelar donde ordenaba a la Sala de lo Contencioso que se abstuviera de seguir pidiendo pagos mientras la Sala fallaba. La medida se mantuvo hasta que asumieron los magistrados impuestos en el máximo tribunal el 1 de mayo, entre los que figura el presidente de la Corte, López Jerez.

Durante 2020 Solórzano enfrentó un proceso judicial en el cual su abogado defensor fue Miguel Ángel Flores Durel, ahora magistrado en Corte Plena.