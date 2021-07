Cortes de audio y metáforas vulgares | Los momentos clave durante la discusión entre diputados del oficialismo y Lorena Peña en comisión especial

La exdiputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lorena Peña, tuvo que esperar cinco horas para comparecer ante la comisión especial que investiga los destinos de fondos asignados a organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones sin fines de lucro. La jornada duró alrededor de siete horas.

La discusión de la comisión comenzó a las 7:20 de la noche del viernes y terminó a las 2:15 de la madrugada de este sábado, con algunos recesos, interrupciones y un repetitivo interrogatorio.

Primer altercado y cierre de micrófono

Inició la diputada Lorena Fuentes: “¿En qué comisiones tuvo usted la oportunidad de participar?”

Lorena Peña: Particularmente aporté al estudio del presupuesto. Por ejemplo, logré descubrir la mentira de los gastos financieros que los ministros del gobierno del señor Bukele aceptaron en la comisión que venían escondidos en la ley.

Alexia Rivas: Por favor, si se puede limitar específicamente a la pregunta. Gracias.

Lorena Peña: Qué bueno que intenta callarme porque yo le iba a pedir que esa práctica que observé con la señora Calderón (silencian micrófono) no la tenga conmigo. Porque, de lo contrario, usted está violando mi derecho y eso no es correcto, por lo mismo que usted dice.

Alexia Rivas: que ahorita estaba realizando unas preguntas de acreditación, yo, con todo el respeto de verdad, le pido que ahorita únicamente se limite a las preguntas que ella le está haciendo, muchas gracias.

Lorena Peña: Ese fue mi trabajo.

LA PRENSA GRÁFICA/Wendy Urbina.

Ataque de Carlos Bruch

- "Recuerde que usted está sola", fue la frase que Carlos Bruch repitió varias veces a Peña, quien le pidió que dejara de hablar de "amor".

Más adelante, Peña también reclamó al diputado por intentar atacarla con cuestiones "personales" referentes a su expareja, otro miembro del FMLN.

Metáfora vulgar

Caleb Navarro cuestionó a Peña sobre el procedimiento para autorizar fondos con una "metáfora vulgar", como más adelante le recriminó Peña.

Navarro reiteró en que necesitaban conocer el “mecanismo a discreción” para otorgar fondos. Peña, por su parte, sostuvo que se tenían diálogos entre los grupos parlamentarios para acordar el presupuesto, como se hace en cualquier parlamento para llegar a una aprobación.

Navarro insistió si las negociaciones se hacían a puerta cerrada en su oficina:

Lorena Peña:“No era misterio que estaba plasmado en dictamen”, respondió Peña.

Caleb Navarro: ¿Y este procedimiento de formación de ley… por donde se lo pasó?

Lorena Peña: Me preguntó que por donde me pasé esa cosa, pues no me lo pasé por el arco del triunfo…(en ese momento se volvió a cerrar el micrófono)...Él también debe medir sus palabras. Cálmese, diputado. Solo porque soy mujer no haga ese tipo de metáforas tan vulgares”, agregó.

LA PRENSA GRÁFICA/Wendy Urbina.

Mecanismos de asignación

El tema del mecanismo de asignación presupuestaria fue el que frecuentemente se preguntó en la reunión.

Bruch fue uno de los que preguntó a Peña cuál era el procedimiento que utilizaban para asignar los fondos a las ONG.

Loreña Peña: Es una pregunta interesante y espero que no me vayan a quitar el sonido. El proceso de formación de ley (se suspende el sonido)... Un presupuesto requiere mayor estudio. No como la Ley Bitcoin que aprobaron [se suspende el sonido].

La exdiputada expresó que revisaban el anteproyecto de presupuesto y veían que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tenía un presupuesto más del 6 % de los ingresos corrientes del Estado establecido por Constitución de la República y se discutían las modificaciones entre los miembros de la comisión.

“Yo nunca consulté con el hermano de Sánchez Cerén ni de Funes, solo con lo reconocido aquí, el procedimiento era constitucional”, afirmó Peña.

Bruch cuestionó sobre el mecanismo para materializar las discusiones para otorgar erogaciones a las ONG y Peña le corrigió que la Asamblea no hace erogaciones.

“Es un recomendable de asignar (fondos) para ONG. Usted solo puede hacer el recomendable. Han estado diciendo que la Asamblea erogó fondos; la asamblea no eroga, recomienda”, continuó diciendo Peña.

“No decidíamos erogación de fondos, porque erogar es entregar. Han confundido hacer un recomendable con erogar. La Asamblea no tiene cómo erogar fondos”, afirmó antes de que le volvieran a cerrar el sonido.

Durante la noche del viernes hubo un lapso de cerca de cinco minutos, donde Alexia Rivas le cerró el micrófono y se negó a encenderlo para que Peña pudiera contestar

Luego de esa discusión porque no le encendían el micrófono, hubo un cruce de palabras entre Rivas y Peña

Alexia Rivas: "Quiero que me diga qué artículo dice que los diputados le tienen que dar dinero a las ONG".

Lorena Peña: "Usted está haciendo una interpretación reductivista". Luego, Peña procede a leerle el artículo 131 de la Constitución

Quince minutos después, Rivas hizo un llamado al respeto y usó el espacio para insultar a la anterior Asamblea diciendo que ahora no hacen las cosas como antes

Alexia Rivas: Llamamos a la cordura y al respeto, esta es una comisión seria y responsable; y llamó a todos al respeto. Esto no es un show.

Peña siguió indicando a la comisión que la Constitución en su artículo 131, numeral 11, establece la facultad a los diputados de decretar de una manera general beneficios o incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, “eso va a ONG”.

Dijo que además de la Constitución, se basaron en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI) y la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro.

Lorena Peña: “Aquí se están confundiendo conceptos, la Asamblea no eroga fondos, a menos que ahora sí lo haga”.

Alexia Rivas y Caleb Navarro, por su parte, cuestionaron que en las normativas no dice organizaciones en la autorización de fondos.

“Su concepto es muy reduccionista”, dijo Peña.

LA PRENSA GRÁFICA/Wendy Urbina.

¿Para qué organizaciones pidió fondos?

El legislador Auerbach preguntó a Peña qué organizaciones apoyó para asignar fondos.

A lo que la exdiputada dijo que apoyó a la Asociación Movimiento Mélida Anaya Montes, de la cual es fundadora hace 29 años y hace 21 años fue miembro de la junta directiva.

También mencionó que apoyó a la Asociación Educación y Trabajo (Edytra) y el Itexsal de San Miguel.

“La del diputado Carballo”, dijo y fue interrumpida. Reinaldo Carballo, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) es aliado del Gobierno.

“Siempre he sido afiliada a la Asociación Mélida Anaya Montes. Fui presidenta hace 21 años, ahora solo soy afiliada. Como feminista tengo derecho a estar afiliada”, agregó.

Alfabetización de mujeres: objetivo repetitivo

La presidenta de la comisión presentó unas diapositivas donde se expuso que, de 2012 a 2019, Las Mélidas recibieron más de medio millón de dólares.

El diputado Caleb cuestionó que el objetivos del proyecto en cada años era el mismo, relacionados a disminuir el analfabetismo en mujeres.

"Yo creo que usted no ha trabajado en alfabetización y cree que con $30 mil en un año las mujeres salían del analfabetismo. Es más, ni con todo el trabajo que hicieron Las Mélidas se hubiera logrado erradicar el analfabetismo femenino. Sigue siendo válido ahora (el objetivo), porque todavía tenemos analfabetismo femenino", dijo Peña.

La diputada también cuestionó a la comisión conformada en su mayoría por diputados oficialistas: "Mi duda es si quieren amordazar a Organizaciones No Gubernamentales y por eso este teatro"

El diputado Bruch aseveró que diputadas del FMLN y trabajadoras de la Asamblea son parte de la organización, por lo que señaló a Peña de tener un conflicto de interés y de entregar fondos “a una ONG donde usted tiene a sus amigas”.

“La alfabetización de mujeres no me genera conflicto de interés”, respondió Peña.

Proyectos de ONG

Diputados de Nuevas Ideas le preguntaron si revisaban que las ONG presentaran sus proyectos para ocupar los fondos. A lo que Peña dijo que presentaban un perfil, además verificaban la personería jurídica y quién lo hacía.

Las discusiones sobre este tema, el conflicto de interés, el mecanismo legal de asignación de fondos, se siguieron retomando repetidamente. Los llamados al orden y apagado del micrófono también persistieron.

“Aquí podemos amanecer y no me va a obligar a aceptar mentiras” dijo Peña a presidenta de la comisión.

"Pierde su tiempo si usted piensa que por cansancio yo le voy a aceptar esas cosas que no son ciertas. Incluso me extraña que hacen unos grandes recesos. Yo estoy mas vieja que ustedes y no pido recesos".

Peña fue diputada de 2009 a 2018 y presidenta de la Comisión de Hacienda durante los mismos nueve años. Además, laboró como asesora del FMLN en la legislatura de 2018-2021.