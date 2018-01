Coto: pago por videovigilancia es inconstitucional

Con un recurso de amparo, el candidato a alcalde de Santa Tecla por el FMLN, Vicente Coto, busca que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucional el pago de una tasa por el servicio de videovigilancia en el municipio situado en La Libertad.

Uno de los argumentos que dio Coto es que se estableció el pago a través de una ordenanza, cuando no debería de ser así, a menos que para el ciudadano sea palpable el servicio por el que paga.

“Esto vulnera el derecho a la propiedad de la familia tecleña. El cobro de la videovigilancia se ha establecido a través de una ordenanza que lo ha definido como una tasa municipal, la Corte ha sentado un precedente de que una tasa no se puede cobrar si no se ha individualizado el servicio, y en este caso no existe una contraprestación definida para el cobro de la tasa, el tecleño está pagando por un servicio sin haber sido identificado legalmente. La ordenanza ha sido establecida de una manera ilegal”, dijo Coto antes de presentar el recurso en la CSJ.

Por otra parte, el extitular de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) destacó la importancia de que se brinde un servicio de videovigilancia en el municipio que quiere liderar, pero dijo que para ello hay métodos dentro de la legalidad.

“La videovigilancia es un tema obligatorio y que se debe profundizar en Santa Tecla, pero no a través de un cobro ilegal para la familia tecleña. Esto va a detener un cobro que de manera ilegal está castigando el bolsillo de la familia tecleña”, reiteró Coto.

Otra de las irregularidades que señaló el candidato de izquierda es la forma en que se calcula el pago. Esta se hace en base con la cantidad de metros cuadrados que tiene el inmueble.

De acuerdo con Coto, en los próximos meses se estaría registrando un aumento del doble de lo que paga cada tecleño.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó la versión del alcalde tecleño, Roberto d’Aubuisson, pero se informó que oportunamente daría a conocer su postura al respecto.