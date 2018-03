Cotto descarta renunciar por revés en caso Carla Ayala

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, aseguró ayer que no renunciará a su cargo a pesar de los fracasos en la investigación sobre la desaparición de la agente Carla Ayala, ocurrida después de una fiesta de fin de año, en la sede de la extinta unidad élite del Grupo de Reacción Policial (GRP).

“Depende de cómo se vea. Podemos hacer una enumeración de todos los éxitos que hemos tenido, hay quienes que solo se fijan en lo negativo. No he pensado en renunciar ni siquiera se me ha pasado por la mente”, dijo Cotto.

Ayala cumple hoy 63 días desaparecida. La Policía tuvo un revés esta semana en su búsqueda, porque se equivocó y pidió exhumar una tumba donde estaban los restos de otra persona. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, respaldó ayer el trabajo de Cotto y de la PNC.

“La institución sigue trabajando, hay más líneas de investigación. Este caso se va a resolver, es un caso complicado, pero se va a resolver. La Policía tiene la capacidad”, dijo Ramírez.

Rechazan libertad

El policía José Antonio Pérez Pineda, uno de los procesados en el caso, le pidió a la Cámara Tercera de lo Penal que le otorgara libertad condicional. Él es acusado de encubrir a Juan Josué Castillo, el agente prófugo por la desaparición de la agente Ayala, porque, según la versión oficial, no detuvo al policía Castillo.

La cámara rechazó conceder la libertad condicional al agente. Esta semana, el Juzgado Sexto de Instrucción también denegó la libertad a otros dos policías procesados por no arrestar a Castillo.

Sin pistas 63 días desde su desaparición Carla Ayala La agente policial que fue agredida y desaparecida el 29 de diciembre por un miembro del GRP que se encuentra prófugo.