Cotto recuerda a FES que deben ser vistos “como esperanza”, no como “amenaza”

Lee también

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, les recordó a los miembros de las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador (FES) que su compromiso es que la gente los "vea como esperanza y no como una amenaza".La FES es una de las estructuras de seguridad pública que actúa en distintas localidades del territorio salvadoreño enfocados a la represión de las pandillas.Cuando en noviembre cumplieron seis meses de operación, el vicepresidente de la República Óscar Ortiz les dijo en esa ocasión: "Si el uso de la fuerza no es el camino correcto en este momento, en esta etapa, en esta coyuntura, entonces ¿cuál es? Este es un momento duro, es un momento complejo, pero hay que enfrentarlo de esta manera, decidida (...) Hay personas que me dijeron ‘vicepresidente, y qué tal si después de cinco años se viene a cuestionar todo esto que se está haciendo’, y yo les decía que ojalá, primero Dios y por el bien de la patria, que eso no suceda".Para entonces, la FES ya había capturado a 1,500 personas y había participado en varios tiroteos iniciados por pandilleros -según la versión oficial- en la que han muerto varios supuestos delincuentes. En uno de estos enfrentamientos en el que murieron tres pandilleros sus familiares juraron vengarse.En diciembre pasado, una organización también denunció un abuso de fuerza por parte de las estructuras de seguridad: "En nuestras comunidades ahora se le teme más a la Policía que a las pandillas", dijeron.Por otra parte, diferentes activistas sociales han denunciado la detención injustificada de jóvenes en zonas populosas y que por ejemplo, de las 17,464 personas capturadas en los primeros nueve meses de 2016, menos de la mitad (8,371) eran pandilleros.