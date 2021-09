Covid-19 | Vacunar niños sin respaldo científico es "extremadamente peligroso", advierten médicos y piden no acatar "si la decisión es exclusivamente política"

La Asociación de Pediatría de El Salvador advirtió que no hay datos de eficacia suficientes para respaldar la decisión de vacunar niños entre 6 y 11 años de edad en El Salvador. El presidente del Colegio Médico advierte que un niño "no es un adulto pequeño" y "los manejos son totalmente diferentes". Infectólogo pide a población no acatar el llamado hasta que no haya suficiente evidencia. "Se trata de la salud de nuestros niños que no puede estar en las manos de los políticos", dijo.