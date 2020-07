Covid-19: "Ayer ingresaron a otro colega, con fiebre, con disnea, con miedo"

"Ayer ingresaron a otro colega internista. Con fiebre, con disnea, con miedo. Y así vamos contando víctimas, día tras día". La frase es parte del relato del médico Benjamin Pompillo Coello, un médico que está al frente de la atención de pacientes con covid-19 en el país, y que desde hace varias semanas escribe en su Facebook una suerte de diario para registrar su experiencia y también desahogarse.

El lunes 20 de julio publicó uno de sus relatos más duros, relacionados con el impacto que el covid está tiendo entre sus colegas médicos y demás personal de salud. Asegura que ese día hubo un poco de "tregua", con menos pacientes esperando camas. Ese día habían 6 más o menos graves pero ninguna en "agonía de muerte".

Lo más duro es leer lo que cuenta de sus compañeros médicos, quienes asegura siguen siendo el blanco preferido del virus.

"Cada día que pasa encuentra nuevas víctimas de entre colegas, enfermeras o personal de salud. Parece un chiste de mal gusto: héroes, sin ningún súper poder para derrotar la enfermedad, sin armas para combatirla eficazmente (al día de hoy ya escasean los medicamentos en nuestra institución), sin equipo suficiente para protegerse", relata el galeno que trabaja en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Cuenta además la situación de una colega internista que lleva más de una semana con síntomas de covid-19. La enfermedad ha progresado, asegura y entonces ella acude por ayuda. "Tiene neumonía por Covid-19, y necesita tratamiento urgente, debe hospitalizarse antes que la enfermedad progrese y sea tarde. Pero la colega ha decidido ir y a confinarse en casa, y recibir tratamiento allí, a pesar de que no es lo adecuado", relata.

El médico explica que le insiste, le ruega y le suplica que se quede en el hospital porque ya no quieren contar muertos, pero su petición no tiene eco.

"Nadie va a suplir a los que se han ido; nadie va a agradecerle el sacrificio; al menos no nuestras autoridades. De ellos ya no esperamos nada", relata con pesar.

El doctor Coello se mantiene en contacto con ella, quien finalmente se toma el tiempo ara explicarle su decisión y él decide transcribirla en su muro de Facebook:

"‘Hola. Yo sé que no entiende por qué no me quise ingresar. Es que tengo miedo, más bien pánico después de lo que he visto estas últimas semanas. Me da miedo salir de la casa y no volver a ver a mis hijos. Miedo a morir en una cama en una esquina del hospital, sola... Le voy a contar que en un turno un muchacho de unos 30 y algo de años, estaba ya mal, y cuando me acerqué a evaluarlo me dijo que sabía que se iba a morir y que me quedara con él, que no quería estar solo. Y me quedé tomándole la mano hasta que falleció. Eso me ha marcado, y tengo miedo que me pase igual a mí. (...) En mi casa, con mis hijos; al menos puedo verlos de lejos, escuchar sus voces, y ellos saben que estoy aquí. Y estoy clara que en el momento en que yo realmente me sienta mal, saldré corriendo al hospital. Pero ahora quiero pasar el mayor tiempo con ellos. Casi no los veo; vengo tarde todos los días. Gracias por preocuparse por mi, de todo corazón...’"

Entonces el doctor se queda sin palabras. "¿Qué le puedo responder a la colega?". Solo queda orar, asegura. "A estas alturas, sólo Dios es con nosotros y por nosotros".