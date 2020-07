Covid-19: En suspenso fase dos de la reapertura económica en El Salvador

La fase 2 de la repartura económica está planificada para iniciar el 7 de julio.

El transporte público, salir a caminar y la apertura de varias industrias como el calzado, creativa y manufacturera retomarían labores en la fase 2, según el cronograma.

El ministro de Salud dijo este viernes que el proceso de reapertura podría detenerse, porque conlleva un incremento en la exposición al virus.

En el limbo está el inicio de la fase 2 del proceso de reapertura, programada para el próximo martes 7 de julio. Fue el ministro de salud, Francisco Alabí, quien manifestó que la probabilidad de que el proceso se detenga es alta, esto porque el reinicio de más actividades productivas pondría en mayor exposición del virus a la población.

"La fase 2 conlleva un incremento a la exposición y un incremento a la exposición conlleva a un aumento de los casos confirmados… Necesitamos limitar el ascenso brusco de los casos confirmados que se están teniendo y luego de manera estratégica ir haciendo las actividades", explicó el funcionario.

La reapertura económica se inició el pasado 16 de junio, mediante la aplicación de un Decreto Ejecutivo. En esa fecha, el país inició un proceso de reinicio de la actividad económica, tras más de 80 días funcionando al mínimo por una cuarentena domiciliar obligatoria a nivel nacional y restricciones a la movilidad.

“No podemos llegar a un estado de pérdida de derechos constitucionales cuando ni siquiera el Gobierno ha dicho qué es su estrategia”.



Rina Araujo, diputada por FMLN

De acuerdo al cronograma de la reapertura que el Gobierno estableció, el próximo martes 7 de julio inicia la fase 2, esta terminaría el 21 de julio. En esta etapa se reiniciaría el el servicio del transporte público de pasajeros, la industria del calzado, la industria cosmética, la industria creativa, las escuelas de aviación, la industria manufacturera en su totalidad, la industria de papel y cartón, los servicios profesionales y los empresariales. Además, se iba a permitir que las personas salieran a caminar, cumpliendo las medidas de protección.

Sin embargo, todo lo anterior podría postergarse debido al creciente número de casos positivos de coronavirus. En las últimas semanas se han tenido promedios de 200 casos, hubo un día en el que casi reportaron 300 casos.

NO FOCALIZARÁ MEDIDAS

Que las condiciones del país no dan para que se apliquen medidas restrictivas focalizadas, indicó Alabí.

El funcionario fijó esa postura ante la posibilidad de que en la Asamblea Legislativa se apruebe un decreto que dicta la aplicación de medidas sanitarias y restrictivas focalizadas en los lugares que registran mayor incidencia de casos positivos, sospechosos y fallecidos por causa del covid-19.

"Se ha tratado de hacer perder la credibilidad en estas acciones (restrictivas)… No podemos estar de acuerdo en algo que no va a ser funcional… Estas acciones no son lógicas ni pensándolas", cuestionó el ministro.

Uno de los motivos por el cual el funcionario manifestó que no aplicarán las medidas es que en el país hay "ciudades dormitorios", es decir, que a ellas solo llegan a descansar cientos de personas que por sus trabajos tienen que moverse a localidades aledañas.

Durante cuatro días consecutivos, las fracciones de ARENA, FMLN, PDC y PCN estuvieron discutiendo el contenido de la normativa para el manejo de la emergencia. GANA, por su parte, se mantuvo en que lo que debían aprobar era el régimen de excepción que el Ejecutivo pidió.