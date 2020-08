Covid-19: "Hay que tener distanciamiento físico, no aislamiento social"

La pandemia de covid-19 no solo tuvo un impacto en la salud física de las personas, también tuvo un impacto directo al cerebro de todos dice el doctor Eduard Vieta, Jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clinic de Barcelona.

"La gente rompió su ritmo, su rutina diaria, se acuesta más tarde, cambió su rutina de trabajo, modificó muchos hábitos y eso acaba afectando el estado de ánimo", dice Vieta, al comentar como el coronavirus afecta la salud mental.

El doctor Husseini Manji, líder global de Neurociencias en Janssen Research & Development explica que hubo un mal procedimiento en llamar "aislamiento social" a la medida de la cuarentena. El especialista asegura que el término adecuado es "distanciamiento físico", pues por las personas son seres sociales que necesitan de permanente contacto en sus relaciones.

"Aislarse socialmente implica que se pueda caer en estados de ansiedad o depresión", dice Manji.

Según varios estudios realizados la pandemia ha causado diferentes trastornos mentales en la población del mundo.

Según Vieta, en España el 56 % de la población ha experimentado algún grado de ansiedad entre leve, moderada y grave, esta última aumentada por el miedo de las personas a salir o recibir asistencia en los hospitales por ser focos de contagio.

"La demanda de ayuda ha sido más difícil. La principal causa era el temor a contagiarse, no iban a los médicos u hospitales y eso provocó más complicaciones", en la salud mental de algunos pacientes.

El medico dice que otro 43 % de la población ha generado cuadros depresivos. Vieta aclara, en este punto, que el 33 % de los contagiados con el covid-19 también han experimentado depresión.



Un fenómeno similar ocurrió en China, país que fue el foco inicial de la pandemia, donde un 23 % de los niños mostró algún síntoma depresivo.

El especialista insiste, como Manji, en que se debe suprimir el término de "aislamiento social" y aplicar el "distanciamiento físico".

"Debemos llamar distanciamiento físico no social, porque si hacemos distanciamiento social podemos tener afectación del estado de ánimo, dado que somos seres sociales; el ser humano necesita el contacto y el apoyo de los demás", asegura Vieta.

A escala local

En El Salvador la situación no ha sido ajena a los problemas emocionales. Según una encuesta de la Universidad Gerardo Barrios (UGB), realizada en el mes de junio, la desesperanza, impotencia y tristeza eran los sentimientos más experimentados por la población a causa de la pandemia de covid-19.

"Independientemente de la edad de las personas que fueron parte del estudio, todas manifestaron tener algún grado de afectación emocional, sentimientos de desesperanza, impotencia, tristeza, problemas de pobreza y ruina, pensamientos de deseos de morir antes que llegue el virus a sus hogares", dijo Laura Chavarría, Docente Investigadora de UGB, en esa ocasión, a LA PRENSA GRÁFICA.

La gran mayoría (72 %) expresó sentimientos de desesperanza, un 62 % expresó estados de nerviosismo, un 57 % impotencia y casi la mitad de los salvadoreños (46 %) ha sufrido trastornos del sueño, determino la universidad.

Ante el panorama, que no está por tener una solución todavía, Vieta dice que "nada en la vida actual es normal, la pandemia se ha apoderado del mundo y no solo el virus es el que representa una amenaza, nuestros cerebros y nuestros cuerpos no saben cómo lidiar con ellos".



El médico aconseja tratar de procesar las cosas y adaptarse, pero sobre todo buscar soluciones creativas.

Josue Bacaltchuk, el vicepresidente de Asuntos Médicos para Janssen Latinoamérica, asegura que con la pandemia afloraron varios temores en las personas, que están relacionados con la pérdida de un ser querido, el riesgo de perder un trabajo, la inestabilidad económica, el miedo a enfermarse y el aislamiento social.

"Los cambios resultantes en los patrones de comportamiento y el funcionamiento diario, junto con el tremendo impacto en la salud y la economía, tienen un impacto significativo en la salud mental de las personas en todo el mundo", dice.

Bacaltchuk agrega que por lo general los desastres a gran escala, van acompañados de aumentos en la depresión, trastornos de estrés postraumático, abuso de sustancias, más otros tipos de trastornos que afectan directamente la salud mental de las personas.

Manji dice que bajo ninguna circunstancia hay que perder de vista que se debe de fortalecer la salud mental permanentemente, no solo en el transcurso de esta pandemia, pues su trastorno afecta todo el cuerpo, así que se deben "mantener rutinas e incorporar prácticas que tienen un impacto positivo en el cerebro como la meditación, mindfulness y ejercicios cardiovasculares".