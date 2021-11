Covid-19 profundizó carencias en jóvenes

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) y el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), ambos de la Universidad Francisco Gavidia, con el apoyo financiero de la fundación alemana Friedrich Ebert-Stiftung (FES), realizaron entre el 5 y el 9 de octubre la encuesta denominada "Impacto de la pandemia por covid-19 en la situación de las juventudes salvadoreñas", con la intención de medir qué tanto sufrió y sigue sufriendo la juventud a causa del covid-19.

La encuesta fue realizada a 1,235 jóvenes entre los 18 y los 35 años, quienes fueron abordados alrededor de seis temáticas: educación, seguridad, empleo, salud, migración y comunicación social.

Entre los hallazgos más importantes, según expuso el director del ICTI, Óscar Picardo, es que "si algo generó la pandemia fue que la educación dejó de ser pública y gratuita, porque muchos tuvieron que comprar servicios de Internet y equipos informáticos que no los ofreció el Estado": los resultados de la encuesta indican que el 30% dejó de estudiar a causa de la pandemia.

Otro 36% reportó cambios en la normalidad de sus empleos: al 18% lo despidieron, al 13% le bajaron el salario, al 12% le redujeron las responsabilidades y el horario de trabajo, otro 10% renunció por responsabilidades familiares. Lo que derivó en que el 18% dejara de pagar sus créditos personales, otro 3% tuviera que mudarse y otros efectos negativos como sufrir embargo de bienes y pasarla muy mal, financiera y emocionalmente.

Pero hay antecedentes que ya de por sí significaban agravantes en la situación de la juventud: el 80% no estaba matriculado en ningún nivel educativo antes de la pandemia y un 40% no tenía empleo, por ejemplo. En ese sentido, la representante de la Fundación Friedrich Ebert, Eva Nelles, hizo una advertencia: la situación en El Salvador ya era lo suficientemente mala como para que la población joven experimentara un gran impacto a causa de la pandemia, en comparación a las juventudes de otros países de Centroamérica, donde también fue realizada esta encuesta.

"Los datos enseñan mucha preocupación que deberíamos tener todes sobre las juventudes salvadoreñas", apuntó.

"Lo que podemos ver desde la perspectiva regional, lo que se destaca en el caso de El Salvador es el punto de que casi un 40% piensa que no les afectó negativamente la pandemia en sus juventudes, y eso es algo sorprendente si se compara con las otras encuestas que dicen que la pandemia sí tuvo un impacto grave y negativo en las vidas de las juventudes costarricenses o panameñas.

"Eso para mí implica que la situación antes de la pandemia era ya tan grave que las juventudes no tenían una juventud en la que pudieran disfrutar sus derechos básicos, por eso la pandemia no tuvo un efecto tan grande para empeorar la situación", explicó Nelles.

Por otra parte, aunque el 63% afirmó que vive en casa propia, más de la mitad también afirmó que vive con sus padres o algún familiar, entonces, eso implica que la casa es de sus familiares no de ellos. "Entonces, viven en casa propia porque es de sus padres o madres, no suya, no quiere decir que las juventudes estén logrando tener su propia casa. Los salarios no se lo permiten, a diferencia de las generaciones anteriores, de sus madres y padres", apuntó la coordinadora de Programas de la FES, Julia Aguilar.

De hecho, la encuesta revela que el 32% de los encuestados tiene un salario entre los $211 y los $350 mensuales; otro 21% gana menos de $211 al mes; apenas el 2% cobra entre $701 y $1,000; y solo el 1% tiene un salario arriba de los $1,000.

Otra de las más grandes preocupaciones es que la mayoría dijo que se comunica e informa a través de redes sociales, cuando "algo que subió mucho fueron las fake news", señaló Nelles y agregó que en medio de esta pandemia "la comunicación está marcada por discursos de odio, de falsos hechos y eso va a afectar la convivencia cotidiana real y va a tener más consecuencias negativas en la población".