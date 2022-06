Covid-19 sigue al alza en El Salvador: confirman 399 nuevos casos en dos días

Los contagios de covid-19 continúan al alza en El Salvador. Las más recientes estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL) indican que en los últimos dos días se detectaron casi 400 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

El MINSAL actualizó en la madrugada del martes su página covid19.gob.sv con los datos del 5 y 6 de junio. El domingo las autoridades de salud confirmaron 185 nuevos contagiados y ayer se sumaron 214 a las estadísticas oficiales, totalizando 399 casos en solo dos días.

Con esos nuevos pacientes de covid-19, la cantidad de personas que actualmente están enfermas de covid-19 (los casos activos) llegó ayer a 1,407. En la actualización anterior se registraron 1,057 casos activos hasta el 4 de junio, de los cuales 400 eran asintomáticos, 355 se encontraban estables, 270 eran cuadros moderados, 24 eran pacientes graves y 8 críticos. Al cierre de esta nota no se habían actualizado los pronósticos de los 1,407 casos activos reportados al 6 de junio.

Sin embargo, en ningún momento de la pandemia el Gobierno ha puesto a disposición del público las estadísticas sobre la ocupación de camas hospitalarias por covid-19. La única información que se conoce al respecto es la que ha brindado en algunas ocasiones el ministro de Salud, Francisco Alabi, durante entrevistas de radio o televisión, y declaraciones a periodistas. Ayer, durante una entrevista con la Telecorporación Salvadoreña (TCS), Alabi dijo que solo los pacientes graves y moderados se encuentran hospitalizados.

En esa misma entrevista, el funcionario dijo que el incremento reciente en los contagios "no es alarmante" si se compara con días en los que se llegó a confirmar casi 1,000 casos nuevos. No obstante, llamó a la población a no relajar las medidas de bioseguridad y a vacunarse contra la enfermedad si aún no lo ha hecho.

Por otra parte, el Gobierno contabiliza 3,387 casos sospechosos de covid-19, que según los lineamientos de Salud es aquella persona "que presente uno o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, rinorrea, congestión nasal, odinofagia, dificultad respiratoria y/o diarrea sin otra etimología que explique completamente la presentación clínica".

Además, el MINSAL dio cuenta de 24 personas que el 6 de junio se recuperaron de la enfermedad y no se registraron fallecidos ese día.