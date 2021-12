Covid-19 sigue circulando en los 14 departamentos del país

La cantidad de nuevos casos diarios de covid-19 siguió bajando esta semana, llegando a niveles no vistos en más de 18 meses de pandemia, pero la distribución geográfica de esos contagios indica que el coronavirus SARS-CoV-2 sigue circulando en todo el país, concluye un análisis de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

El Ministerio de Salud (MINSAL) actualizó las estadísticas de casos confirmados a escala departamental y municipal el 14 y el 15 de diciembre pasados. En esos dos días reportó 117 nuevos contagios, es decir, 62 y 55, respectivamente. Estas son las cifras más bajas desde principios de junio del año pasado y además implican una reducción de hasta el 84 % en comparación con el pico de la tercera ola, que fueron los 341 contagios confirmados el 18 de septiembre.

Si bien las cifras oficiales indican que los casos han bajado, la ubicación geográfica muestra que esos 117 casos se encontraron en 36 municipios de los 14 departamentos del país. Es decir, el covid-19 está presente en todo el territorio.

Según los datos del MINSAL recogidos por LPG Datos, en el departamento de San Salvador se concentró el 42 % del total de nuevos contagios, es decir, 49 pacientes confirmados de covid-19. San Salvador es uno de los departamentos más poblados del país. Según las proyecciones de población actualizadas en junio por el Gobierno, se estima que San Salvador alberga a 1,733,576, el 27.4 % de los habitantes de todo el territorio.

En segundo lugar se ubicó San Miguel, donde se identificaron 21 contagios nuevos. Otros 18 aparecieron en La Libertad, mientras en Santa Ana se confirmaron 10 casos. El resto se distribuyó en los otros departamentos del país.

Hasta el 15 de diciembre, El Salvador acumuló 121,384 casos confirmados de covid-19 durante la pandemia. De esos, la mayor parte estaba en San Salvador: 42,184. La Libertad, en segundo lugar, contabilizó hasta esa fecha 15,730, seguido de San Miguel con 14,369. Santa Ana reportó 13,760 y Usulután llegó a 5,207.

En Chalatenango y Sonsonate acumularon 4,729 y 4,692, mientras en Ahuachapán fueron 3,975. La Paz tenía hasta esa fecha un total de 3,901 y otros 3,501 se encontraban en La Unión. Cuscatlán y Morazán registraron 2,727 y 2,690. San Vicente y Cabañas cierran la lista con 2,242 y 1,560.

El covid-19 le ha dado un respiro a varios municipios

Si bien el SARS-CoV-2 tiene presencia en los 14 departamentos del país, algunos de los 262 municipios han tenido un respiro con la pandemia, al menos según los datos oficiales.

Las estadísticas del MINSAL analizadas por LPG Datos señalan que algunos municipios tienen más de dos meses de no reportar personas contagiadas con la enfermedad.

San Isidro, Cabañas, tiene 69 días sin casos. En esa misma situación se encuentra Cancasque, Nombre de Jesús y San Isidro Labrador, en Chalatenango; Mercedes La Ceiba y Tapalhuaca, en La Paz; Concepción de Oriente, en La Unión; Gualococti y San Fernando, en Morazán. En San Miguel, Nuevo Edén de San Juan también lleva 69 días sin contagios, así como San Lorenzo, en San Vicente; Santiago de la Frontera, en Santa Ana; y San Dionisio, en Usulután.

En el otro extremo, el 54.2 % de los 262 municipios del país - es decir, 142 - tienen menos de dos días sin casos positivos. Lugares como San Lorenzo, en Ahuachapán, no han reportado ni un solo día libre de contagios, al igual que Ilobasco y Tejutepeque, en Cabañas.

Sin embargo, las estadísticas oficiales han sido cuestionadas constantemente por el gremio médico, por no considerarlas confiables. En anteriores ocasiones, el epidemiólogo Wilfrido Clará ha explicado a LA PRENSA GRÁFICA que el Gobierno ha mantenido en torno a las 2,500 la cantidad de pruebas que realiza a diario, incluso cuando el nivel de transmisión comunitaria ha sido alto y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aumentar el testeo en esos momentos.

Si la cantidad de pruebas diarias no va acorde a la magnitud del brote de covid-19, se propicia un subregistro de casos, ha indicado el epidemiólogo en varias ocasiones.

Estimaciones del Colegio Imperial de Londres (ICL, en inglés), retomadas por el portal Our World in Data, de la Universidad de Oxford, indican que en El Salvador no se están detectando todas las infecciones de covid-19. Para el 5 de diciembre, el ICL calculó 2,255 nuevas infecciones con SARS-CoV-2, pero el portal estatal covid19.gob.sv solo reportó 88 casos confirmados para ese mismo día. Es decir, el subregistro de infecciones sería superior al 2,400 % para el ICL.

Los cálculos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés), de la Universidad de Washington, son más desalentadoras. El IHME proyectó para el 16 de diciembre un total de 5,374 nuevas infecciones, pero el MINSAL solo reportó 53 casos confirmados. El subregistro, en este caso, superaría el 10,000 %.