Covid-19: tres cementerios colapsados en Cuscatlán

La alcaldía de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, informó que dos de sus tres cementerios municipales han colapsado, por lo que se encuentran realizando trabajos de ampliación en un terreno anexo a uno de estos. De acuerdo con las autoridades locales, el colapso de los camposantos se debe al número de entierros que se realizan a diario, entre decesos por sospecchas y confirmaciones de covid-19 y muertes naturales.

Según información brindada por la unidad de comunicaciones de la comuna, uno de los cementerios está ubicado en la zona urbana del municipio y los otros dos en los cantones Rosales y Animas, este último también a punto de colapsar.

Hasta el pasado jueves 23 de julio, según datos de la alcaldía, se habían enterrado 52 personas con sospecha de covid-19 en la localidad, 28 confirmados por dicho virus y nueve fallecidos por causas naturales, siendo estos datos los que llevaron al colapso del cementerio.

Sin embargo, las autoridades municipales, comentaron que el problema radica principalmente que hasta la fecha el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), no le han otorgado los permisos.

“Nosotros tenemos ese terreno anexo al cementerio municipal, lo que sucede es que el MARN no agiliza el proceso para darnos los permisos, pero el trámite ya se inició y esto realmente es un problema grave, no sabemos qué hacer, donde vamos enterrar a más personas, si los cementerios están colapsados, no hay lugar”, dijo el alcalde Moris Torres.