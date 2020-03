Covid-19 una amenaza más para los enfermos renales

Aunque la COVID-19 afecta todas las edades, incluso niños, las personas con mayor vulnerabilidad son mujeres embarazadas, recién nacidos y los adultos mayores. Además, independientemente de la edad, también corren mayor riesgo los pacientes que padecen diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfermedad renal crónica (ERC). Peor aun: estos grupos poblacionales son no solo particularmente susceptibles a padecer la COVID-19, sino que tienen tendencia a padecer la forma más grave de ella.

Tomando en cuenta el caso de las dos primeras víctimas fatales por COVID-19 en Estados Unidos y los reportes de la Organización Panamericana de la Salud, que señalan que la tasa de mortalidad por ERC en El Salvador es aproximadamente cuatro veces más elevada que la de aquel país, y considerando que en El Salvador la ERC constituye la segunda causa de mortalidad en hombres y la tercera causa en mujeres, el sistema de salud salvadoreño, en emergencia por la pandemia de COVID-19, debería prever los retos que supondrá tener una población de miles de personas que para poder vivir necesita someterse a diálisis en los mismos hospitales o clínicas que muy probablemente pronto estarán altamente presionados por la necesidad de combatir la COVID-19. Aquí la pregunta que se abre es esta: si una persona que se somete a diálisis en un hospital se contagia de COVID-19, ¿debería ser tratada en el hospital especial para la lucha contra la COVID-19 que está en construcción? Si la respuesta es afirmativa, surge la otra gran pregunta: ¿y dónde y cómo se le practicaría la diálisis si estaría aislada por padecer COVID-19?

Aunque El Salvador forma parte del puñado de países en el mundo que destacan por sus altas tasas de incidencia de ERC, no hay registros disponibles para el público sobre cuántas personas acuden a la red de hospitales públicos o a los del ISSS para que se les haga diálisis. Tampoco hay certeza sobre cuántas lo hacen en clínicas u hospitales privados. Pero sin duda, solo entre los hospitales del Seguro Social y los del Ministerio de Salud, habrá más de 5,000 pacientes que acuden periódicamente a recibir ese servicio.

Dada la alta capacidad de contagio del SARS-CoV-2 (virus que ocasiona la COVID-19), se deben intensificar las acciones de prevención y diagnóstico temprano de la COVID-19 para su tratamiento y control en la población con ERC, pero principalmente la que recibe terapias dialíticas debido a que requieren asistir periódicamente a centros públicos o privados para asistencia especializada. En menor proporción deben ser protegidos pacientes trasplantados en tratamiento inmunosupresor. Con este último tratamiento se encuentran también pacientes con enfermedades glomerulares, principalmente en edad pediátrica.

¿Y qué nos dice hasta ahora la experiencia de otros países con la COVID-19 respecto de la afectación que pueda tener en los riñones en la población en general que no sufre de enfermedad renal crónica?

Según el sitio web de la Sociedad Internacional de Nefrología (conocida por sus siglas en inglés como ISN), que proporciona a la comunidad información actualizada sobre la pandemia del nuevo coronavirus, aún no hay pruebas de que la infección por SARS-CoV-2 afecte negativamente a los riñones en pacientes con una infección leve o moderada. Sin embargo, entre aquellos que desarrollan la COVID-19 de forma severa y requieren hospitalización, se observan alteraciones renales de entre el 25% y el 50 %, manifestándose con signos de daño en los riñones, ocasionando un aumento de la excreción de proteínas (proteinuria), glóbulos rojos en la orina (hematuria), incremento de creatinina y nitrógeno ureico en sangre. Exámenes de laboratorio dan cuenta de esos incrementos, y son señal de afectación renal. Esto significa que es muy probable que el virus SARS-Cov2 afecte directamente las células del riñón por su especial afinidad con unos receptores presentes en células de los pulmones y de los riñones, lo que les permite entrar, infectarlas y replicarse. Esos receptores son conocidos como ECA2, y dada su afinidad con una estructura del virus denominada "spike", esta funciona como la llave que le abre la puerta hacia el interior de esas células.

El mismo sitio de la ISN informa que una pequeña proporción (menos del 15 %) desarrolla una disminución de la función renal (lesión renal aguda). Por estas razones resulta de especial valor la vigilancia continua de la función renal en pacientes sin enfermedad renal crónica subyacente. La ISN recomienda a las autoridades sanitarias disponer en la evaluación inicial de cada paciente diagnosticado con la COVID-19, la medición de su función renal mediante la medición de Tasa de Filtración Glomerular (TFG) para evolución y seguimiento clínico. Se desconoce el efecto a largo plazo de la lesión renal aguda en los pacientes recuperados de la COVID-19.

¿Qué sucede en los pacientes con ERC que adquieren COVID-19?

Según reportes de expertos en nefrología de Italia, los pacientes en terapias dialíticas (hemodialisis o diálisis peritoneal) con la COVID-19 pueden presentar fiebre al final de la sesión de diálisis o en un día sin diálisis, y en otras ocasiones a veces la temperatura corporal es más alta que la reportada durante hospitalizaciones previas.

Acerca del diagnóstico de confirmación mediante la prueba de PCR-RT en pacientes en diálisis, los expertos italianos concluyen que una prueba no es suficiente, debido a que arroja un número muy alto de resultados falsos negativos, algo que no sucede con pacientes que no sufren ERC. De acuerdo con un estudio de China, los hallazgos de la tomografía computarizada (TAC) de alta resolución son útiles para identificar los casos sospechosos.

Por todo lo anterior, y tomando en cuenta que la enfermedad renal crónica en El Salvador constituye una epidemia, es recomendable que la población general, pacientes con enfermedad renal crónica principalmente en diálisis, familiares, cuidadores, así como personal de salud y principalmente decisores, dimensionen la importancia de prevenir, identificar oportunamente los signos y síntomas de la COVID-19 y notificar para disponer de un diagnóstico y tratamiento temprano. La toma de decisiones debe tomar en cuenta las evidencias científicas en desarrollo y las lecciones aprendidas de los países que han enfrentado esta pandemia sin experiencias previas para su abordaje.

La COVID-19 presenta desafíos particulares para los pacientes con enfermedad renal crónica que cada semana acuden a unidades de terapia dialítica, servicios de emergencia y clínicas privadas para tratamiento especializado.

Los pacientes en diálisis son particularmente vulnerables a este coronavirus, sobre todo en quienes no reciben una dosis de diálisis adecuada, que repercute en un estado inmunológico disminuido que incrementa el riesgo de presentar la forma más grave de la COVID-19 y pueden presentar mayores variaciones en los síntomas clínicos. Además, a diferencia de otros pacientes que pueden tener esta enfermedad, los pacientes en terapias dialíticas en hemodiálisis o diálisis peritoneal hospitalaria, no pueden quedarse en casa porque deben asistir a un hospital para recibir su tratamiento.

El Salvador está proyectando construir un hospital especial para los pacientes con COVID-19, pero ese centro debe estar dotado del personal y equipo necesario, además, para atender a pacientes con ERC que no pueden dejar de someterse a diálisis, so pena de sufrir mayor deterioro irreversible en su salud. Si esto no se hace, estos pacientes deberían seguir acudiendo a donde hasta ahora han recibido sus diálisis, y esto aumenta el riesgo de transmisión al personal de salud, al resto de trabajadores del servicio de nefrología y a otros pacientes.

La situación de los pacientes en terapias dialíticas en el sistema público de salud se complejiza por el hecho que un gran número de pacientes no se encuentra en programas de diálisis en los servicios de nefrología, su tratamiento se realiza en diferentes servicios de medicina interna y servicios de emergencia. Otro grupo de pacientes recibe diálisis peritoneal ambulatoria en su casa, quienes deben recibir atención especializada en forma periódica para su seguimiento. Como consecuencia, son requeridos estrictos protocolos en las unidades de terapias dialíticas.

En el norte de Italia, la epidemia de COVID-19 ha afectado hasta un 10 % de pacientes procedentes de terapias dialíticas y pudo reducirse hasta un 2 % cuando se extremaron las medidas de prevención y control de la COVID-19.

Tomando en cuenta que las unidades de terapia de diálisis en nuestro país pueden convertirse en potenciales brotes amplificadores del contagio por el virus SARS-CoV-2, y considerando el riesgo incrementado de este grupo poblacional, por las características antes señaladas, es de crucial importancia que dentro del diseño e implementación de las acciones de la fase de contención de la epidemia se disponga unidades de terapia dialítica en centros aislamiento controlado para atender a pacientes que procedan de los distintos programas de hemodiálisis o diálisis peritoneal, asimismo disponer de terapias dialíticas para aquellos pacientes con lesión renal aguda, en las unidades de cuidados intensivos. Se ha reportado que por cada 15 pacientes que presenta COVID-19 en la forma crítica, uno de ellos requerirá terapias dialíticas.

No obstante este escenario, mientras se disponga de estas terapias en centros de aislamiento controlado, es necesario fortalecer una primera línea de contención a través de áreas de aislamiento en los centros que prestan éstos servicios, mediante protocolos de actuación siempre y cuando se disponga de la capacidad instalada necesaria que se recomienda internacionalmente para dicho propósito.