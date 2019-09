Crea una app para enseñar el teorema de Pitágoras

Muestra estudiantil. La séptima edición de Expociencia le permitió mostrar el trabajo tecnológico realizado, que ayudará a los demás estudiantes a entender temas matemáticos.

La tecnología se convirtió en una herramienta esencial para Mariana Zepeda, estudiante de bachillerato del Colegio Hispanoamérica, quien se cataloga como una apasionada por las aplicaciones digitales. Esta fortaleza, sumada a la necesidad de explicar las matemáticas desde una perspectiva diferente, la llevó a crear la aplicación "Triángulo rectángulo", para entender el teorema de Pitágoras.

“La actitud de Mariana es ejemplar y estamos seguros, como institución, que sus aplicaciones revolucionarán la educación en el país”.

Jeniffer Torres, docente de matemáticas del Colegio Hispanoamérica

De acuerdo con la joven, el objetivo básico fue ayudar al resto de estudiantes a quienes se les dificulta entender este tema. Es por esto que ha programado la aplicación digital para que muestre de manera gráfica el teorema de Pitágoras y así sea más sencillo encontrar la parte incógnita del triángulo. "El diseño fue pensado de esta forma para que la aplicación sea un apoyo para el aprendizaje y no algo donde los estudiantes no aprendan. Es por este motivo que quien la use tendrá que hacer el proceso para obtener la respuesta correcta", enfatizó.

Debido a lo importante de su creación, el Colegio Hispanoamérica permitió que la joven mostrara su aplicación en la séptima edición de la Expociencia que se realizó en la institución educativa y donde se dan espacios para que estudiantes de noveno grado de los departamentos de San Salvador y La Libertad puedan presentar sus creaciones. "Este espíritu de servicio representa un orgullo para toda la comunidad educativa, porque los jóvenes están llenos de creatividad para solucionar problemas", dijo Édgar Portillo, director del colegio.

Sumado a esto, ahora la aplicación también se encuentra en la Play Store para que su impacto también sea a escala internacional.

La tecnología como terapia

El inicio de esta aventura educativa y tecnológica sucedió no solo por factores académicos, sino también psicológicos, ya que, según la joven, el entendimiento de las matemáticas se le dificultó más cuando fue diagnosticada con problemas de ansiedad. "A consecuencia de esto, tuve problemas con mi rendimiento escolar, por eso decidí utilizar mis conocimientos en tecnología como terapia a la ansiedad y así no solo ayudarme a mí, sino también a quienes lo necesiten", expresó.

“La tecnología es mi fuerte y necesitaba enfocarme en algo que ayudara al resto de jóvenes a entender estos temas matemáticos”.



Mariana Zepeda, Estudiante

Para sus demás compañeros, Mariana se ha convertido en un ejemplo de superación y admiración, especialmente porque ha creado una aplicación que les ha ayudado a ellos en sus estudios. "Ella ha creado una aplicación sorprendente, porque es fácil de manejar y muy útil en procedimientos escolares", expresó Diego Doratt, compañero de Mariana.

Pero los deseos de esta joven por innovar y apoyar la educación de los estudiantes no acaba aquí. Pensando en la música, que es otra de sus pasiones, Mariana busca crear otra aplicación que simule las partes de instrumentos musicales, con lo cual ayudará a que jóvenes que no tienen los recursos económicos para comprarlos puedan aprender a tocar desde sus celulares o tabletas.

"Mi sueño es ser grande en lo que amo hacer y con ello poder ayudar a los demás y que mis aplicaciones lleguen a lugares donde las personas han sido casi olvidadas", finalizó.