Creaciones Cheiss, muestra de talento y creatividad

Reina Elizabeth Tisnado, de 38 años, es una secretaria de profesión y emprendedora originaria de Cojutepeque, Cuscatlán.

Ely, como es conocida por sus amistades, es madre de una niña de 13 años por quien ha trabajado para salir adelante.

Ella afirma que el trabajo de secretaria no es bien remunerado y no le alcanzaba para cubrir los gastos de su casa, por lo que en el 2013 para obtener más ingresos decidió emprender con un negocio de elaboración de tarjetas personalizadas para cumpleaños, bodas, primera comunión, bautizos, fiestas infantiles, etc., al que bautizó como Creaciones Cheiss.

Según Ely, a sus 17 años descubrió que tenía el talento y creatividad para elaborar tarjetas y otro tipo de manualidades.

"Desde pequeña me ha gustado ser muy creativa y detallista en las cosas que hago, recuerdo que a los 17 años cuando estudiaba a mi me gustaba hacer las tarjetas de invitación para cualquier evento que hacíamos en la escuela, y así fue como comencé a incursionar en esto de las tarjetas personalizadas" contó Tisnado.

Sin embargo, la llegada de la pandemia del covid-19 generó una crisis para el emprendimiento de Ely, puesto que su negocio subsistía de eventos sociales, los cuales fueron suspendidos, pero no se quedó de brazos cruzados e incursionó en otras áreas.

Fue así como Creaciones Cheiss pasó de solo ofrecer tarjetas de invitación personalizadas a elaborar arreglos florales, con frutas, globos, botellas para agua personalizadas, tazas, jarras, camisas sublimadas y estampadas, cajas de regalo sorpresa, y depósitos para pastel y gorras.

De acuerdo con Ely, ser madre soltera, secretaria y emprendedora no ha sido nada fácil, pero tampoco imposible, ya que, prácticamente, siempre ha tenido dos trabajos, pues al terminar su jornada laboral como secretaria llega a trabajar a su casa en los pedidos que tiene pendientes, y además debe hacer tiempo para ayudarle a su hija con sus estudios.

"La gente ve como una barrera el ser madre soltera, piensan que no hay más opciones para superarse, y no es así, con mucho esfuerzo y sacrificio uno puede salir adelante, y ese sería mi mensaje para las madres solteras", expresó Ely.

Ely afirmó que para no quedarse atrás, debe de estar siempre actualizando sus conocimientos en los diferentes productos, arreglos, y decoraciones que los clientes prefieren.

Si usted desea algún arreglo, así como tarjetas para cualquier evento no dude en comunicarse con Ely al teléfono 7154-9956.