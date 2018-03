Crean fondo para dar asesoría legal a migrantes y ayudar a los deportados

Lee también

Sesenta y cinco diputados de la Asamblea Legislativa avalaron ayer la creación del Fondo de Actividades Especiales para la Atención de los Salvadoreños y Salvadoreñas en el Exterior y para las Personas Retornadas. Esta es una propuesta que fue presentada por el Gobierno a través de la cancillería, y el decreto para su aprobación fue elaborado en la comisión de relaciones exteriores del Congreso.De acuerdo con el decreto, con el fondo se busca beneficiar a los salvadoreños que residen en el exterior mediante una mejor atención y protección consular, así como el programa de inserción y reinserción para quienes son deportados.Esta iniciativa se da en momentos de incertidumbre por las medidas que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando en el tema de los migrantes. “Esta iniciativa va en la dirección de fortalecer la atención a nuestros compatriotas en el exterior y a aquellas personas que puedan ser retornadas al país o que están siendo retornadas”.En los últimos días se conoció de varios casos de salvadoreños que habían sido capturados en Estados Unidos por estar de forma ilegal. En ese sentido, el canciller Hugo Martínez reiteró que uno de los ejes fundamentales que se cubrirán con el fondo es ayudar a que quienes retornan se puedan incorporar a la vida productiva del país. El funcionario no dio detalles de cuánto se le asigna a quien es parte de los programas.“Esta fase va más que todo dirigida a dos aspectos fundamentales: brindar asesoría legal especializada a nuestros compatriotas en Estados Unidos y ampliar los programas de atención a retornados que ya tenemos”, dijo el canciller Martínez.De acuerdo con el ministro Martínez, hasta el momento se ha atendido a 2,400 salvadoreños que han sido deportados.La aprobación del fondo contó con el apoyo de todas las fracciones legislativas. “Estos fondos ahora servirán para un fondo especial para atender las necesidades urgentes, en primer lugar para asesorías legales y también para reinserción de la población retornada al país”, dijo el diputado del partido ARENA John Wright.Según datos brindados por el canciller Martínez, al año se recolectan $5.2 millones en las ventas de bienes y servicios prestados en las diferentes embajadas o sedes consulares en todo el mundo.Esos recursos serán administrados por una unidad que designe el canciller Martínez. El decreto establece que cada seis meses se hará presente a la comisión de relaciones exteriores a informar cómo se han manejado los fondos.Para el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, el apoyo brindado también radica en que los fondos no saldrán de nuevos impuestos, sino de canalizar lo que ya recolecta cancillería pero que se destinaba al Presupuesto General de la Nación.“Lo que buscamos es ayudar a nuestros compatriotas y darles auxilio jurídico, porque de nada sirve hacerles monumentos bienvenido hermano lejano si no salimos al encuentro hoy que nos necesitan”, dijo Ponce.