"Crear consensos es una de las claves contra la corrupción"

Periodista, amante del fútbol y defensor de la transparencia. El uruguayo Pedro Cribari fue parte del I Encuentro Nacional para la Reforma de la Función Pública, donde compartió su experiencia como miembro de la Fundación Uruguay Transparente, desde la cual ha peleado por optimizar la justicia en el uso de recursos del Estado de su país.

Eres periodista, amante del fútbol y defensor de la transparencia en Uruguay. ¿Cuál es la función que desempeñas en la Fundación Uruguay Transparente?

Uruguay Transparente es una entidad que surge en los años noventa como respuesta de un conjunto de ciudadanos muy prestigiosos y de perfil muy plural. Los nueve que fundaron el ente no representaban pero si pertenecían a todo el acto político del Uruguay, y su génesis se dio como una explosión un fenómeno de eclosión de casos de corrupción y que se refieren a actos en el Gobierno en el periodo 1990-1995. Desde entonces funciona, y yo hoy en día integro la directiva y lo que trabajamos son los temas de transparencia y corrupción.

¿Qué hace la fundación?

Básicamente trabajamos los temas de las normativas, hacemos diagnósticos, recepcionamos casos de denuncia en el entendido de que Uruguay no es de los países de la región que tiene problemas de corrupción más altos. Desde ese punto de vista es un trabajo que busca aportar señalamientos de lo que falta para prevenir y combatir la corrupción en nuestro país, desde las posibles soluciones o de otra naturaleza.

¿Cuánta incidencia han logrado tener en esa lucha contra la corrupción y cuáles han sido sus resultados en los últimos años?

Cuando nace Uruguay Transparente a los pocos años Transparencia Internacional comienza a medir la percepción de la corrupción. Uruguay en sus primeras mediciones estaba con un puntaje de cinco en una escala de cero a 10. Solo Chile estaba por arriba de cinco. A partir de 2013 Uruguay supera los cinco puntos y se ha estabilizado en siete de 10. Esto se debe a que desde la política misma el país ha sabido responder a los desafíos de la corrupción que presentan todos los países del mundo, porque ese es el punto principal.

¿Cuánto incide el trabajo de la sociedad civil para lograr esa estabilidad?

El detalle es que entre más reacciona el sistema político, la sociedad civil encuentra menos espacio para actuar, pero a medida que el sistema político no reacciona crece la posibilidad de trabajo y desarrollo de la sociedad civil. Uruguay en los últimos 25 años ha aprobado a escala de Parlamento una batería de leyes para combatir la corrupción, y no son muy diferentes a las que se usan en todos los países: ley de acceso a la información pública, ley anticorrupción, normas sobre la función pública. Entonces el rol de la sociedad civil es de contribuir con su diagnóstico sobre el problema y cuando el sistema político no reacciona, debe presionar.

¿Cuál es la clave para llevar a cabo la lucha contra la corrupción?

Una cuestión capital para combatir la corrupción y ganar transparencia en el Estado en la gestión pública es que haya cierto tipo de acuerdos políticos a escala del Estado. Debe de haber media docena de temas en los que los partidos deben tener su propia orientación. Pero debe de haber otra media docena de temas en los que se debe llegar a un consenso. A medida que surjan leyes con base en consensos gana la democracia y la calidad institucional, pero si estas leyes no tienen establecidos cuáles son los controles, ahí se falla.

Cuánta importancia tuvo la normativa sobre la función pública para transparentar el trabajo gubernamental?

El servidor público es uno de los primeros canales para combatir la corrupción, y de ahí que una normativa que pueda servir como un control para su trabajo es más que necesaria en cualquiera de los países. Si el servidor público no sabe cómo contrarrestar cualquier indicio de corrupción por miedo o porque la ley no lo va a proteger es presa fácil para ser una vía de corrupción.

Y la libertad de prensa qué papel juega?

La irrestricta libertad de prensa, con un sistema de medios libres, con vigencia plena de libertades se hace más viable el combate a la corrupción, y esto también permite impulsar una calidad de vida democrática más rica.

¿Cuál es la percepción que se tiene de El Salvador en el exterior en cuanto a la lucha contra la corrupción?

Hoy en día creo que hay una falta de flujo de información. Estamos mucho más interiorizados de lo que pasa en Estados Unidos y muy poco de los demás países. Creo que si no hubiera aparecido una figura como (Jair) Bolsonaro (presidente recientemente electo en Brasil) no hubiésemos sabido mucho, y eso que somos frontera con Brasil. De Centroamérica solo cuando ocurren tragedias se sabe, porque es así. Los latinoamericanos nos enteramos de lo que pasa en el resto del continente cuando hay una tragedia.

¿No se conoce, entonces, lo que pasa en El Salvador?

Se conoce muy poco. Quizá lo más reciente fue la visita del candidato Hugo Martínez a Uruguay, pero luego de ello hay muy poca información de los países en general.