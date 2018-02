Crearé WhatsApp del alcalde para la gente”

Antonio Murillo es el candidato a la Alcaldía de San Salvador por el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS). Murillo propone, entre otras cosas, convertir a San Salvador en una ciudad tecnológica, la creación de la primera Policía Preventiva Municipal (PPM) y quiere apostar por la educación como la principal solución para erradicar las pandillas.

¿Cuáles son sus principales propuestas para el municipio de San Salvador?

Las propuestas de mi plataforma priorizan la transparencia, porque la población no debe seguir pensando que el dinero se sigue robando. Mi administración adoptará el concepto de la adhocracia y no burocracia. Se trata de una administración horizontal.

¿Cómo lo hará?

Primero no existirá el partidismo. Esas preferencias de amigos, compadres y demás ya no. Yo propongo unirnos con universidades del municipio de San Salvador, que ellas nos proporcionen a los mejores estudiantes para que formen parte del equipo de trabajo del alcalde. Mi equipo de confianza no será de mi mismo partido, sino de personas que están fuera del partido, que sean personas preparadas de las universidades.

¿Explique propuestas más concretas que ayudarían al municipio?

San Salvador para el futuro es parte de mis propuestas. Y es que voy a crear el Primer Instituto Tecnológico Municipal. Mi objetivo es construir tres: uno, para las personas de escasos recursos; otro, para los hijos de los empleados de la Alcaldía de San Salvador; y el tercero, para los hijos de los vendedores por cuenta propia... Con estos, vamos a tener una capital más desarrollada. Además, voy a crear el WhatsApp del alcalde para la gente, para que escriban y digan: “Señor alcalde tenemos una necesidad” y sí, si se puede contestarle a todos.

¿Cómo los va a financiar?

En esos si hay que invertir, pero cómo una alcaldía que recibe $135,000 millones al año... ¿Cómo no va a poder una alcaldía con $135,000 millones de , apostarle a la educación? Eso sería inconcebible pensarlo. ¡Claro que se puede! Lo que pasa es que no han querido apostarle a la educación, sino que se gasta en pura publicidad.

ANTONIO MURILLO

Cargo:

Candidato a alcalde con FPS.

Formación:

Licenciatura en Administración de Empresas, con Maestría en Administración Pastoral y Doctorado en Teología Pastoral