Crecida de quebrada la dejó sin su maíz

Aminta Hernández estaba haciendo tortillas para la venta del almuerzo, el pasado lunes, cuando repentinamente fue sosprendida por una correntada que comenzó a inundar su vivienda, situada a unos metros de una quebrada en el barrio San Antonio, de La Unión. Cuenta que en cuestión de segundos, el agua alcanzó casi un metro de altura en su casa, y vio como eran arrastradas por el agua sus pertenencias.

"Todo, todo me llevó el agua, comida y todo, bueno que el paquete que me entregó el gobierno fue lo primero que me llevó la corriente. Pero también me llevó las mesas y todo lo que tenía para echar las tortillas", relata la afectada.

Ella tiene 25 años de dedicarse a hacer tortillas y ve con mucha tristeza como en un abrir y cerrar de ojos, el desbordamiento de la quebrada le quitó sus herramientas de trabajo y la materia prima con lo que ella se gana la vida y sostiene a otros tres miembros de su familia. La corriente la dejó sin los 15 quintales de maíz que tenía almacenados para hacer las tortillas durante las próximas tres semanas, y los cuales se los habían dado al crédito. "De fiado había agarrado los 15 quintales a $20 cada uno, así que debía $300 para ir pagando $100 semanal, pero ahora todo está perdido.