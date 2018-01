Creen que la Policía no está enferma, pero necesita ayuda

El jefe de salud ocupacional de la Policía Nacional Civil (PNC), Roberto Castillo, aseguró en el Foro de LA PRENSA GRÁFICA que a pesar de los casos en los que agentes se han visto involucrados en feminicidios; denuncias por violación, desaparición forzada; o señalamientos por uso excesivo de la fuerza letal, la institución no está enferma. Aunque sí reconoció que los agentes necesitan atención psicológica para enfrentar el estrés generado por el riesgo de su trabajo, sus condiciones económicas y otros aspectos que los rodean.

“No considero que seamos una institución enferma. Lo que hay, en muchas ocasiones, es una respuesta a una situación puntual (...) Todos los policías necesitan atención de los profesionales de la psicología, como también todas las personas (que tienen estrés). También es importante decir que los agentes han desarrollado empatía para ayudar a las personas, aun cuando no andan uniformados”, dijo Castillo.

“No considero que seamos una institución enferma (...) todos los policías necesitan de la atención de los profesionales de la psicología”.

Roberto Castillo, jefe de salud ocupacional de la PNC

Agregó que para atender integralmente a los agentes no es necesario incrementar la plantilla de psicólogos en la institución, sino fortalecer las relaciones entre jefaturas y subordinados. La PNC tiene dos psicólogos en Bienestar Policial y 33 psicólogos auxiliares en todo el país. “Consideramos que no es aumentando la plantilla de psicólogos, no es tapizando la Policía de psicólogos que vamos a solventar los problemas que se dan en la salud mental. La estrategia es descentralizar, esa es la clave”.

El jefe de salud ocupacional explicó que una de las líneas de trabajo de su oficina, durante este año, será capacitar a los jefes de las sedes policiales para que se conviertan en facilitadores de un mejor ambiente laboral.

“Son varios niveles en los que se desarrolla este tipo de escenarios (de estrés). El primero tiene que ver con las condiciones laborales”.

David Ortiz, abogado de FESPAD

David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo en el foro que los agentes acumulan estrés no solo por las responsabilidades y riesgos a los que se enfrentan, sino también por el salario que reciben y las dificultades económicas que los agobian: “Son varios niveles en los que se desarrollan este tipo de escenarios. El primero tiene que ver con condiciones laborales, ya que si están sujetos a jornadas extenuantes de trabajo, claramente la capacidad de reacción y de relacionarse varía y lo otro tiene que ver con los salarios. Reciben un poco más de $400. Ese salario no cubre las necesidades básicas individuales y menos las familiares”.

El abogado también dijo que a pesar de los recientes escándalos, como el de la desaparición de la agente Carla Ayala luego de la fiesta del GRP, “no hay que generalizar”. La población, a su juicio, no debe asumir que toda la institución está mal, solo por algunos casos que “son únicos”.

“Hay que darle al policía su puesto, es el único que anda en la calle y a él no puede temblarle el pulso si anda en la calle”.

Ricardo Martínez, exinspector de la PNC

El ex inspector general de la Policía Ricardo Martínez sostuvo que ante los señalamientos del uso excesivo de la fuerza letal los policías no reaccionan por su condición de salud mental, sino para defenderse: “Hay que darle al policía su puesto, es el único que anda en la calle y no puede temblarle el pulso si es atacado”.

El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez, dijo que en los planes de estudio que forman a los policías también está contemplada la formación humanística: “La visión limitada que tenían los viejos cuerpos de seguridad era solamente formar a los agentes en el uso de las armas, tácticas y procedimientos y el uso de la fuerza. Ahora también se les forma, desde la academia, en humanística. Esa es la parte en que aprenden sobre valores, habilidades sociales, se les enseñan principios básicos de comunicación con la población, bases de psicología, etcétera”.

“La visión limitada de los viejos cuerpos de seguridad era formar a los agentes en el uso de las armas (...) Ahora también se les forma en humanística”.

Jaime Martínez, director de la ANSP

En el foro también dijo que el modelo como se concibió la PNC tras los Acuerdos de Paz no está en crisis, y que no se puede llamar víctimas a los pandilleros fallecidos en supuestos enfrentamientos con policías hasta que se establezca que la policía cometió un delito. Ayer, en un correo enviado a LA PRENSA GRÁFICA, matizó que eso no supone que él defienda una actuación represiva de la PNC: “Aclaro que yo no apoyo ‘la represión por parte de la PNC o que defiendo actuación represiva de la PNC’, a secas, como dicen los titulares de la publicación; a lo largo de mi trayectoria profesional me he pronunciado siempre a favor de una política de seguridad pública integral, con predominio de la prevención”.