Creen que mortandad de moluscos fue causada por químicos

La mortandad de moluscos ocurrida en la bahía de La Unión podría deberse a un derrame de químicos afirmaron personas que se dedican a la extracción de estas especies en las islas de la bahía.

Los lugareños aseguran que entre martes y viernes de la semana anterior, sintieron olores a químicos en la bahía y percibieron una coloración verde en el agua y posteriormente comenzaron a encontrar los primeros moluscos muertos.

"Yo digo que posiblemente se debió a algún químico o aceite que derraman los barcos cuando los lavan, porque se sintió un mal olor en el agua y yo hasta creía que era el motor de mi lancha. Nosotros quisiéramos que tomen cartas en el asunto porque sino se investiga eso, en un año ya no habrá producto aquí", comentó Jesús Mendoza, quien ayer trataba de encontrar "cascos de burro" en uno de los bancos de arena.

Los primeros moluscos que aparecieron muertos son las almejas, posteriormente fueron las churrias; y los últimos días se encontraron conchas, ostras, ostiones y los cascos de burro, aunque estos últimos son los que más han resistido al embate, pues aún se encuentran vivos, pero las personas aseguran que cuando los extraen, rápido mueren.

La mortandad de moluscos es evidente en los manglares, en los bancos de arena y a orillas de la bahía de los municipios de San Alejo, Conchagua y La Unión, donde se estima que unas 5,000 personas viven de la extracción de estas especies, algunas familias de manera individual y otras asociadas en cooperativas.

"Nosotros teníamos un vivero de ostras japonesas y uno de ostión y todo se nos murió. Calculamos que la pérdida solo en las ostras ha sido de $8,000 y unos $500 en los ostiones que teníamos disponible para algún pedido de emergencia. Ahora lo que nos toca es esperar uno o dos meses para ver qué se puede hacer porque ahorita no sabemos si el agua sigue contaminada", comentó Alexander Ascencio, socio de la cooperativa El Conchillal, de Conchagua.

El Ministerio de Medio Ambiente informó que junto al Ministerio de Salud han iniciado una investigación para determinar las causas que generaron la muerte masiva de moluscos, y para esto recogieron muestras de las especies, y descartaron la existencia de marea roja, según los indicadores de salinidad y la corriente. Además, se recomendó a la población no consumir moluscos de la zona, lo cual también ha afectado a las personas que se dedican a extracción de estas especies, que a pesar de la mortandad, han salido a realizar sus faenas, pero aseguran que los clientes no se los están comprando. "Hay quienes extraen hasta $35 en producto (moluscos), pero hoy no sacan más de $5", dijo un lugareño.