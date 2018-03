Creo que debe haber una austeridad total en la alcaldía”

Milena de Escalón se convertirá, a sus 72 años de edad, en la primera mujer alcaldesa que gobernará el municipio de Santa Ana durante los próximos tres años. La primera mujer en ser electa alcaldesa a través de elección popular.

Con más de dos décadas de experiencia como diputada en la Asamblea Legislativa, De Escalón dice que este nuevo reto lo asume con toda la responsabilidad del caso y con la disposición de trabajar por el municipio y recuperar el orgullo que ha caracterizado a los santanecos.

Asegura que de entrada pedirá a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que realice una auditoría financiera a la alcaldía que heredará del también arenero Mario Moreira, y que al final de su gestión espera haber cumplido con la promesa de convertir a Santa Ana en un mejor lugar para vivir y para invertir. A los candidatos y representantes de los otros partidos que conformarán el concejo plural les lanza un llamado a trabajar por el bien del municipio y que si tienen propuestas que vayan encaminadas al desarrollo de las comunidades santanecas no dudará en respaldarlas.

¿Qué significa para Milena de Escalón convertirse en la primera mujer en ser electa para gobernar el municipio y mantener la administración de la cabecera departamental para su partido ARENA?

Después de darle las gracias a Dios, nuestro Señor, le di las gracias también a mi partido, porque sin él no hubiera podido estar en la tarima donde estaba celebrando ese triunfo. Además de eso, al votante, al que votó por mí como al que no votó por mí, porque ambos me mandaron un mensaje, el que votó por mí cree en mi plan de gobierno y el que no votó por mí quiere ver si yo cumplo en hacer de Santa Ana la que todos queremos. Voy a trabajar para todos. Lo que tiene que tener claro un gobernante es que cuando está gobernando es para todos los ciudadanos de ese municipio, sin distingos políticos. No queremos politizar nada que tenga que ver con la alcaldía, si la alcaldía es de todos. Sería fatal ver una alcaldía pintada azul, blanco y rojo.

¿Se imaginaba este triunfo, ya había previsto este comportamiento del electorado?

Las encuestas que habían venido haciéndose durante los meses anteriores y el último mes me daban el gane. Yo siempre dije, hay que trabajar hasta el final, con la energía de siempre, pero sí se han cumplido las encuestas.

¿Qué lectura hace de la reducción de la asistencia de votantes a los centros de votación, que a escala nacional ha sido muy marcada?

Hubo una campañita negra, digo yo, de no votes, otra de que anules el voto, esas son gentes que no tienen la conciencia del deber patriótico, porque dejan a otros que decidan. Aquí en Santa Ana recuerdo siempre que en las tardes el FMLN sacaba las turbas rojas que le llamaban, que salían a votar todos de rojo, eso me daba una señal. La votación iba a ser menor, porque el voto duro los ha castigado.

Según los números, ARENA también podría bajar en votación...

No, no tenemos ahorita todavía el total de los diputados y de los alcaldes, pero creo que la votación nuestra sí se va a mantener.

De acuerdo con los resultados preliminares, en su caso, la victoria es contundente, no hay lugar a dudas. Su más cercano competidor fue el PDC y en un tercer lugar quedó el FMLN. ¿Cómo toma esta diferencia que le da la ventaja?

El tener ese apoyo que se ha visto reflejado en las urnas me está diciendo que el pueblo santaneco cree en mi plan de gobierno y que quiere esa Primero Santa Ana. Hice un llamado a la gente a decir: Bueno, volvamos a tener la sucursal del cielo, eso me compromete más todavía a tener un gobierno participativo, un gobierno democrático, que esté con toda la transparencia que se necesita. He vivido en un ambiente plural donde la gestión pública debe ser conocida por todos.

Usted va a retomar una administración municipal que ha sido muy criticada y que ha sido administración de su partido. ¿Cómo ve esta situación?

El alcalde actual el problema que ha tenido es que no ha podido comunicarle al pueblo las circunstancias en que recibió esa alcaldía. La alcaldía estaba quebrada, el FMLN la dejó con deudas, con deudas de toda clase. Deuda que dejó el mismo ingeniero (Orlando) Mena. Esa situación financiera de la alcaldía debe ser vista por expertos en finanzas públicas. Pretendo tener una consultoría de finanzas públicas con un especialista que me diga qué recomienda al concejo para poner en orden esas finanzas públicas. También creo que debe haber una austeridad total en la alcaldía.

¿Cuáles van a ser sus primeras acciones? Algunos alcaldes electos se comprometen que en sus primeros 100 días de gobierno harán esto o lo otro. ¿A qué se compromete en sus primeros 100 días de trabajo?

Yo hasta que no esté frente a la realidad de la alcaldía no quiero decir en qué me voy a comprometer. Es también abrir una expectativa y yo quiero ser totalmente sincera con la gente. Al día siguiente que yo entre pido una auditoría de gestión y una auditoría financiera a la Corte de Cuentas de la República (CCR), tengo que estar sabedora de cómo están las auditorías y luego después poder ver qué es lo que había estado programado en el presupuesto, ya ese presupuesto lo aprobó este concejo municipal; a qué le han dado prioridad.

Si como resultado de esta auditoría que usted solicitará se descubren algunas irregularidades, e incluso actos ilícitos, ¿no le va a temblar el pulso para denunciarlo y tomar las acciones legales correspondientes, pese a que sea una administración de su partido la señalada?

La administración actual no es solo de mi partido, en esta alcaldía había una coalición con el PDC, así es que no es solamente de ARENA; y segundo, el concejo municipal es plural y ahora que no me vengan a decir los concejales que no sabían lo que se hacía. En los concejos plurales todos tenemos un pedacito de responsabilidad.

En su concejo tendrá a algunos de los candidatos que participaron en la contienda, ¿cuál será la forma de trabajar con ellos? ¿Los va a buscar, antes de asumir la administración, para reuniones o conformar equipos de trabajo?

Primero me voy a reunir con mi equipo, para luego invitar también a los que ya han ganado (como concejales). Creo que Cecibel (Lau, del FMLN) quiere a su pueblo y quiere trabajar por su pueblo. Ahora la votación va a ser pública, eso es positivo porque la ciudadanía va consolidando más la democracia misma, va siendo auditora del actuar de las personas que votaron. Mucha gente votó por ellos (los candidatos), entonces quieren saber si ellos están trabajando por su pueblo como lo prometieron. Eso va a ser positivo, el que podamos trabajar juntos.

En el caso de las propuestas que los otros candidatos hicieron en campaña, ¿no tendría ningún inconveniente en apoyar una propuesta de ellos dentro del concejo?

No, soy una convencida de que todo lo que venga en beneficio del municipio debe ser tomado en cuenta, venga de donde venga.

¿Cuál será la obra que usted le quiere dejar a Santa Ana para que la recuerden no solo por ser la primera mujer en gobernar este municipio?

Lo que quiero dejar es ese orgullo santaneco, que la gente diga: Es lindo vivir en Santa Ana, la ciudad luz, la ciudad con el centro histórico más bello, la ciudad de la cultura y el arte, si tenemos el teatro más bello de América Latina. Si tú dejas ese legado, ese orgullo santaneco y esa participación del municipio en la cultura, en el arte, el que sea el mejor lugar para vivir, el que sea la ciudad más iluminada, tú te vas sintiendo más orgulloso de eso y entonces vas atrayendo esa inversión a tu municipio. Lo que queremos es que los jóvenes dejen de irse a trabajar a otro lado. No podemos permitir que Santa Ana sea un dormitorio, tiene que ser esa ciudad pujante, progresando. Si eso lo logras hacer, vas a hacer que se dinamice la economía.