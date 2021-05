"Creo que entre las cosas que me mostraron está el anillo de compromiso que le regalé": busca a su esposa en Chalchuapa, quien desapareció hace dos años

Con la esperanza de encontrar a su esposa Yesenia Stefani Villanueva, quien desapareció hace dos años en Chalchuapa, José llegó este lunes al pasaje Estevez de la colonia Las Flores, de Chalchuapa, donde se realizan labores de excavación en busca de las osamentas de personas que habrían sido asesinadas y enterradas en la vivienda del expolicía Hugo Osorio.

El hombre llegó al lugar luego que el fin de semana sus suegros acudieran a la vivienda para solicitar información sobre Yesenia, quien se encuentra desaparecida desde el 2 de junio del 2019.

“Llevo dos años buscándola y no me he cansado y no me voy a cansar de hacerlo”, manifestó José, luego de cruzar la cinta amarilla que es custodiada por elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil metros antes de la entrada a la vivienda de Osorio.

"Creo que entre las cosas que me mostraron está el anillo de compromiso que le regalé”, expresó con tristeza.

Foto: Miguel Marroquín.

Recordó que la noche de su desaparición, Yesenia salió de su vivienda para ir comprarle una camisa a su hija ya que el día siguiente participaría en un acto en su centro escolar. Tras demorarse mucho, él le llamó a su celular, pero le sonó apagado y desde entonces no supieron nada de ella.

Personas que han entrado a la vivienda con la autorización de la Policía y Fiscalía en busca de algún indicio de que sus parientes pueden estar sepultadas en el lugar, contaron de una fosa séptica de la vivienda de donde se han recuperado uniformes escolares, anillos, pulseras, collares, ropa femenina y el carné de minoridad de un niño de cuatro años.