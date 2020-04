"Creo que ha habido abusos de autoridad", dice diputado René Portillo Cuadra

Mensajes dictatoriales y abusos de autoridad es lo que, a criterio del diputado por ARENA, René Portillo Cuadra, se han dado de parte del presidente Nayib Bukele durante el manejo de la cuarentena para prevenir la propagación de covid-19. Aseguró que dar órdenes por Twitter a alcaldes es la muestra más reciente.

¿Qué consideración hace de la autoridad dada por el presidente Bukele a las municipalidades de imponer medidas de control de tránsito de personas?

Lamentablemente ha habido abusos y excesos en la forma en la que se ha dirigido y manejado la epidemia. Creo que ha habido abusos de autoridad y lo que pasó en La Libertad es totalmente inaceptable, porque el Ejecutivo tiene potestad para poner controles sanitarios, pero no tiene potestades para restringir el derecho de la gente a salir a comprar comida, medicinas, agua o productos de primera necesidad.

Hay un abuso violatorio de los derechos humanos, sobretodo en un momento en el que no está vigente el decreto de suspensión de garantías constitucionales, lo único que está vigente es la ley de emergencia y esta lo único que establece es la obligatoriedad del cumplimiento de la cuarentena domiciliar y da facultades al Ejecutivo para otro tipo de suspensiones, pero no para restringir los derechos fundamentales de la gente.

¿Cuan peligrosas están siendo esas atribuciones que está otorgando el Ejecutivo, a su criterio?

El presidente no ha cumplido con las sentencias de la Sala de lo Constitucional, con las medidas que ha dictado para humanizar la emergencia; como por ejemplo el derecho de los pacientes o internos a saber el resultado de las pruebas, a hacer las pruebas en un tiempo razonable, a que tenga un limite la cuarentena porque no pueden pasar 30 o 40 días.

La Sala también obliga a que el Ejecutivo dignifique los centros de retención y todo eso el Ejecutivo no lo ha cumplido y en lugar de cumplirlas está gobernando por Twitter y por decreto; primero, que no le faculta la Constitución dar ese tipo de órdenes y luego que el presidente ha hecho a un lado la Constitución y la institucionalidad y las facultades de las demás instituciones del Estado y eso es peligroso porque la gente no se puede morir solo de covid-19, sino que también se puede morir de hambre al no tener acceso a la comida o a los medicamentos.

Sin embargo, hay una polarización muy alta entre los que están a favor y los que están en contra de estas decisiones gubernamentales...

Realmente la Constitución manda al presidente a ser garante de la paz social en el país y al estar publicando tuits desobedeciendo las instituciones, descalificando, incluso, a personas de la oposición, lo que esto hace es generar una división social profunda.

¿Hasta dónde puede llegar esta situación de mantenerse?

De mantenerse pudiera caer en una ingobernabilidad como la que ya se asoma porque en estos momentos el presidente ya esta dándole órdenes a los alcaldes, al fiscal, a la Asamblea, es decir la institucionalidad del país, el freno, los pesos y contrapesos, la división de poderes pero lo mas importante es que se concentra el poder en una sola persona y se le llama dictadura.

El presidente de la República , a pesar de las sentencias de la Sala, mantiene el discurso de salvar vidas a cumplir la Constitución...

El debido proceso legal en este tipo de manejo de crisis dice lo siguiente: si la Sala ya inició un proceso, que ya son varios Habeas Corpus, en los cuales le ordena al presidente acatar las decisiones de la Sala y no lo hace, y lejos de eso profundiza la crisis de derecho, entonces cuando la Sala dicte sentencia en estos casos va a tener que pronunciarse sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos que la han incumplido y ahí es donde le va a corresponder, con la sentencia puesta, al Fiscal General de la República iniciar los procesos penales, civiles, administrativos correspondientes para determinar sanciones y responsabilidades.

A partir de lo actuado por el Fiscal General, en lo personal, ¿considera que lo hará?

Considero que la obligación y el deber de él es darle curso a las denuncias y a las resoluciones de la Sala. Si no lo hace también incurriría en delito y ya tenemos un fiscal preso, es decir, no es que aquí no se puede procesar a un fiscal sino que aquí tiene que cumplir el mandato para el que fue elegido. No tiene otra opción. Y si tiene que tocar al poder político para hacer cumplir la Constitución, que lo haga.