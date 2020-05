"Creo tener el virus, llamo a emergencia y no atienden"

El jugador de la primera división Óscar Portillo dice sentir los síntomas del covid-19, su esposa ya está hospitalizada a causa de la enfermedad. Asegura que marca al sistema de emergencia 132 para que lo atiendan y solo le responden que no pueden llegar por él, que "tenga paciencia".

"He sido futbolista, ‘los mangos que nos comemos’, el pecho bombea, pero jamás en todo lo que llevo de carrera, nunca me pasó como siento ahora, esto me comenzó ayer (jueves), antes tenía dolor de estómago, tos seca y hoy que me levanté, dolor en el pecho", dijo.

Su esposa, Yohana Mejía, comenzó con los síntomas hace cuatro días y ahora está ingresada en el Hospital Nacional Rosales como caso sospechoso.

El temor del atleta es que también sus hijos, Sofía (7 años), Santiago (3) y Mateo (6 meses) estén contagiados.

"Quiero que me escuchen, que nos vengan a traer, tengo hijos pequeños y somos nexos directos con la persona que dio positivo". Su esposa fue a la unidad de salud de San Jacinto y solo le dijeron que tenía "infección en la garganta", dijo el jugador "pero fue por temor, porque no la quisieron ni ver, solo le revisaron la garganta y le dieron acetaminofén y ranitidina, que todos sabemos es para la acidez en el estómago. Regresó a casa y se puso más grave", expuso el futbolista.

"Ayer (jueves) por la mañana (4:00 a.m.) llamó al 132 y le dijeron que estaban saturados, que buscara transporte, pero que se fuera a un hospital, ya no podía caminar ni respirar, pero llegó por sus medios al Hospital San Rafael, tampoco la recibieron porque le dijeron que no tenían médicos. Regresó a la unidad de salud y esta vez sí le dieron referencia, luego de rogarles diciéndoles que tenemos tres hijos. Un doctor se conmovió y le dio referencia al Rosales; ahí la tienen en observación, pero tuvieron que pasar cuatro días para que la atendieran", manifestó el exjugador del Municipal Limeño.

"Estoy preocupado, necesito ayuda", concluyó.