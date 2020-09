Crimen de enfermera podría quedar impune

El feminicidio de la enfermera Ruth Ester Rivas Mojica podría quedar en la impunidad debido a que en los próximos días el único señalado del crimen, Víctor Alfonso Vides Valle podría quedar en libertad por el vencimiento del período de la detención provisional.

La legislación salvadoreña establece que cuando una persona enfrenta una causa judicial no puede pasar más de 24 meses en detención provisional sin que un juez determine su culpabilidad o ratifique su inocencia. En caso de que expire ese período y no haya una resolución, el procesado debe recuperar su libertad.

En el caso de Vides Valle el período de detención provisional vence el próximo 7 de diciembre pero debido a la mora judicial que existe en los tribunales, agudizados por la pandemia del covid-19, es poco probable que vaya a vista pública antes de esa fecha, aunque según fuentes judiciales, para evitarlo se debería buscar un espacio en el calendario de audiencias de manera rápida para darle trámite y evitar que se venza el período de detención.

Las mismas fuentes manifestaron que el motivo por el cual aún no se realiza el juicio en contra del imputado es porque el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana no remite el expediente de la acusación al Juzgado de Sentencia de ese mismo departamento.

La audiencia preliminar en contra de Vides fue realizada el pasado 30 de enero y el mismo Juzgado de Instrucción ordenó que el imputado continuará detenido y su caso fuera del conocimiento del Juzgado de Sentencia para que que emitiera una resolución condenatoria o absolutoria.

Explicaron que el encargado del Tribunal de Instrucción debió mandar el expediente que contiene la acusación en contra del imputado a más tarde a inicios de febrero, pero hasta la fecha no se ha hecho. "No entendemos que ha pasado en el caso de (Juzgado de Instrucción de mujeres) de Santa Ana, ese trámite de enviar el expediente no requiere mayor trabajo" dijo una de las fuentes consultadas.

Al respecto, la Fiscalía afirmó que con este tipo de acciones se favorece únicamente a los delincuentes. "Lo de Santa Ana no es un caso aislado, pasa muy frecuentemente en los Juzgado de Instrucción o los de Sentencia. Lo más lamentable es que están quedando en libertad asesinos, violadores, agresores sexuales y todo tipo de delincuentes que lo único que han hecho es llevar tristeza a familias del país" comentó la fiscalía sobre el tema.

Se intentó hablar con la jueza del Juzgado de Instrucción de la Mujer sobre el atraso en el envío del expediente, pero a través de la Unidad de Prensa de los Tribunales de la zona occidental se informó que la jueza estudiaría la solicitud y hasta el cierre de esta nota no había ningún tipo de respuesta.

La enfermera trabajaba en el hospital Arturo Morales de Metapán, donde murió el 27 de septiembre del 2018. Según la acusación, Vides agredió sexualmente a la joven y planificó el hecho para que aparentara que se trató de un accidente vial.