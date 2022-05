Crisis en Mariona | Comenzarán a prohibir ingreso de medicamentos

Ayer se cumplieron 51 días desde que inició el régimen de excepción y la situación en los alrededores del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, es la misma desde hace una semana.

Familiares de privados de libertad detenidos en los últimos dos meses se encontraron con la noticia que ayer sería el último día que los custodios permitirían la entrada de medicamentos para sus parientes recluidos en esa cárcel.

Desde que iniciaron los traslados de los capturados bajo el régimen de excepción hacia ese penal las autoridades penitenciarias permitieron que familiares de estos se organizaran y recibieran medicina afuera del recinto y que luego la entregaran a los custodios. Así hicieron a lo largo de una semana. Cada bolsa entregada iba identificada y era almacenada en un deposito más grande.

Según lo relatado por parientes de privados de libertad , la medicina la han solicitado porque las condiciones adentro de la cárcel no son las mejores y porque algunos de los reos ya han empezado a enfermarse, tanto por el hacinamiento como por la vulnerabilidad que enfrentan.

Enfrente de Mariona hay aproximadamente cuatro negocios que son los que proveen los paquetes de medicina. No existe un precio fijo por cada bolsa, cada familia compra lo que está a su alcance. Las personas consultadas por este medio aseguraron que habían gastado entre $10 y $60 solamente en medicina.

"Escriban nombre del PDL, nombre del familiar y un número de teléfono. Y por favor despejen la entrada que por ese lugar liberan a los privados de libertad", repetía una y otra vez una de las encargadas de recoger la medicina en una bolsa grande que posteriormente sería entregada a los custodios.

Al preguntarle a una de ellas el motivo por el cual ya no recibirán los medicamentos respondió que ya muchos días dieron para recibirlos. "Los custodios nos dijeron que ahora sería el último día. Ya ahora (ayer) no iban a permitir, pero nos estamos haciendo las bravas y les vamos a hacer el favor de recoger la medicina y entregarla", mencionó.

La preocupación

A los familiares que a diario llegan al centro penitenciario La Esperanza no solamente les preocupa que sus familiares reciban los medicamentos. Muchos de los privados de libertad padecen de enfermedades que deberían estarse tratando y no tienen la certeza si les dan o no el medicamento adecuado.

Es el caso de Émerson Samuel Cedillos, un joven de 21 años que ha permanecido en Mariona desde hace más de 20 días. Su padre relató que en el penal no les permiten ingresar la medicina para su hijo. "Le hemos comprado pomadas y otras pastillas, pero algo específico para él no están permitiendo", dijo Samuel David, quien llega casi a diario para conocer más información sobre su hijo.

Émerson padece de convulsiones desde pequeño y sus padres están preocupados por lo que le pueda pasar al interior de Mariona. "Se escuchan muchas cosas ahí adentro. Han dicho que los golpean a todos, a él le dan convulsiones y me preocupa la salud de mi hijo. Es bien injusto lo que están haciendo, da sentimiento sabiendo de lo que él padece", mencionó.

María, una señora de aproximadamente 50 años contó que a su esposo lo capturaron en el municipio de Agua Caliente, Chalatenango, hace 22 días. Ella aseguró que él padece de alergias, sinusitis y migraña.

"A mí me preocupa que él no puede dormir en el suelo porque padece de sinusitis, él tiene 49 años y fue capturado injustamente", relató María.

Otra de los clamores fue el de María Celia, a quien le detuvieron hace más de 20 días a su hijo en el municipio de Metapán. "Mi hijo padece de asma. El menor tiene 23 días de estar acá, no sabemos nada de él y pues tiene el medicamento desde pequeño, le han recetado un spray pero no se lo hemos podido ingresar", mencionó.

Los familiares entregan los medicamentos a ciegas pero con la esperanza puesta en que les llegarán a sus seres queridos. "He pagado medicina y la he dado, pero no se sí la ha recibido ni nada. Nosotros se las damos a ellas y luego se la llevan para adentro pero no sabemos si el familiar de nosotros la está recibiendo. En un paquete he gastado $20 y no es la gran cantidad de medicina, pero no sabemos si la están recibiendo", expresó otra de las mujeres que hacía fila a la espera que su familiar sea liberado.

Ayer por la tarde las mismas personas que han organizado la recepción y entrega de los medicamentos anunciaron que nueve personas serían liberadas. Es por esa razón que a diario, día y noche, los familiares permanecen afuera del centro penal acampando, durmiendo al aire libre, sin regresar a sus casas , con la esperanza de ver a sus familiares.

Hay personas que han esperado una semana, 15 días y hasta un mes afuera de Mariona. "El fin de semana no sacaron a nadie, espero que este día saquen a mi hijo", expresó la madre de un detenido.