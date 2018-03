Cristiani dice que FMLN debe aprender a cumplir

Lee también

Como una burla hacia el pueblo salvadoreño y hacia el partido ARENA califica las actitudes recientes que ha tenido el FMLN, apoyado por el Gobierno, el expresidente de la República Félix Alfredo Cristiani. El exmandatario aseguró que el partido tricolor tiene razones suficientes para dejar de participar en las mesas de diálogo tripartitas que mantenía junto con el FMLN y el Gobierno. Que estos últimos dos incumplan los acuerdos que se habían suscrito en el marco de las mencionadas negociaciones, considera Cristiani, quien justifica el abandono.“Entiendo que el hecho de levantarse de la mesa de parte de ARENA corresponde a la falta de cumplimiento del FMLN a lo acordado anteriormente. Una de las cosas era revisar el presupuesto a modo de sincerarlo y que tenga todos los gastos y todos los ingresos”, aseguró Cristiani, y agregó que en el momento que acordaron revisar el presupuesto, ARENA se comprometió a que junto a los demás partidos buscaría métodos de financiamiento.El miércoles anterior, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, con el apoyo de 49 diputados se aprobó el presupuesto de la nación para 2017. Diversos sectores, incluyendo ARENA, señalaron que el plan de gastos que el ministro de Hacienda presentó no estaba adecuado a la realidad nacional, no cumplía con la Ley de Responsabilidad Fiscal, no contemplaba todos los gastos y le faltaba financiamiento.En medio de las acusaciones, los diputados del FMLN hicieron un cabildeo de votos y lograron convencer a los miembros de GANA, PCN y PDC. El presupuesto se aprobó incluyendo fondos para financiar más del 90 % del escalafón de los empleados de Salud, con dos partidas de $1,000 cada una para el pago de pensiones y del IPSFA. Estos gastos ascienden a $322 millones que están a la espera de que se les busque financiamiento este año.Cristiani destacó la importancia de que el FMLN y el Gobierno aprendan a cumplir los acuerdos a los que llegan, esto podría ser el mejor llamado que le pueden dar a la oposición para que vuelva a dialogar.“Creo que la mejor manera de poder hacerlo (llamar a ARENA a retomar las mesas) es cumpliendo los compromisos a que llegan, pero todo el tiempo el FMLN ha incumplido los acuerdos a los que ha llegado con ARENA; entonces, ¿qué esperan? ¿Que ARENA siga haciendo el papel de bobo porque llegan a un acuerdo y no lo cumple el FMLN? Yo siento que lo que tienen que hacer (el FMLN y el Gobierno) es empezar a tener una conducta de cumplimiento de los acuerdos a que lleguen”, aseveró Cristiani.El pasado 16 de enero el presidente de la República hizo público quién era el enviado especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que acompañará a El Salvador en la búsqueda de un nuevo acuerdo de nación.El diplomático Benito Andión es el designado y desde el día que fue presentado por el presidente sostuvo reuniones con representantes de los partidos políticos.Andión aclaró entonces que él no venía al país a resolver problemas de coyuntura.Al respecto, el expresidente Cristiani sostiene que es importante que la sociedad civil se involucre, incluso más que los partidos políticos, en la búsqueda de este acuerdo de nación.“Yo no creo que la clase política o los sectores políticos son los únicos que tienen que llegar a acuerdos para un plan de nación. Esto tiene que nacer de la sociedad civil entera. Los partidos políticos obviamente tendrán que avalarlo por si hay temas que pasarlos por la Asamblea Legislativa, decretos que tiene que sancionar el Ejecutivo o lo que fuera; pero yo creo que los acuerdos debieran nacer de la sociedad civil. Son acuerdos de nación para la nación entera”, sostuvo Cristiani.Agregó que temas como la educación, la reducción de la pobreza y la generación de empleos requieren de una solución integral y sostenible en el largo plazo que deben resultar de consensos nacionales.