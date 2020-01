Cristina López acusa a otros ex diputados de cobrar salarios y no asistir a la Asamblea Legislativa

Cristina López. | Foto: archivo

Cristina López, ex diputada del partido de Concertación Nacional (PCN), fue acusada de cobrar un salario mensual de $2,000 en la Asamblea Legislativa, mientras reside en EUA. El presidente del órgano, Mario Ponce, sostuvo que solicitaría que ella reintegre ese dinero.

Ante esto, López se manifestó, por la red social de Twitter, para señalar que no ha sido la única que ha recibido un pago y no asistir a trabajar. La ex diputada y atleta aseguró que emigró a EUA porque “sentía que su vida corría peligro".

Asimismo, aseguró que un grupo parlamentario coordinó su salida del país y autorizó su pago como funcionaria.

Fue el mismo coordinador de grupo parlamentario quien me solicitó que no llegara a la Asamblea, y a quien responsabilizó de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia en El Salvador, en el video el menciona a mi papá, y mi papá falleció cuando yo tenía 8 años. — Cristina López (@cristinaelopez3) January 13, 2020

Entre los otros ex parlamentarios que han tenido las mismas condiciones, según López, están: Roberto Leiva, Elizardo González Lovo, Dagoberto Marroquín y Rafael Machuca.

Además, señaló a su ex partido de recibir dinero de la Casa Presidencial de El Salvador, CAPRES, para realizar actividades proselitistas.

Esta semana un medio local publicó que la Fiscalía General de la República investigará este hecho, luego que el PCN admitiera que Cristina López cobró dicho salario.