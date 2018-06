Cristina López reaparece en la Asamblea Legislativa

La ex diputada del PCN, Cristina López, reapareció en la Asamblea Legislativa. La ex marchista fue uno de los 84 legisladores del periodo 2015-2018, pero no fue reelecta el pasado 4 de marzo.

Sin embargo, López volvió al seno legislativo y fue parte de la reunión de la comisión de Juventud y Deporte con personeros del INDES y FESFUT del pasado lunes, así como de una reunión previa de seguimiento del equipo técnico de la comisión.

De momento, ni López, ni la bancada del PCN han asegurado la función que desempeña López, aunque una fuente al interior del partido descartó su contratación como asesora. López fue investigada en la legislación pasada por el Tribunal de Ética Gubernamental por la contratación de dos familiares, las cuales habrían sido el 1 de junio de 2015, según documentos de la Oficina de Información Pública de la Asamblea que fueron anexados al expediente del TEG