Cristosal presenta denuncia ante la FGR por la detención de Mario Gómez

La organización de Derechos Humanos, Cristosal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la privación de libertad de Mario Gómez, experto en informática y criptomonedas.

Según la institución, la captura de Gómez se realizó de forma arbitraria luego que se diera a conocer en diferentes espacios de entrevistas de medios de comuniación donde hablaba sobre las desventajas de la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en el país.

#ElSalvador | Cristosal presentó denuncia ante la fiscalía por la detención del informático Mario Gómez, crítico de la implementación del #bitcóin en El Salvador: "Lo engañaron, le dijeron que iba detenido por un accidente de tránsito... No se le ha notificado de investigación". pic.twitter.com/CgaKd71VCr — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 21, 2021

Asimismo, en la denuncia interpuesta se detalla que, hasta el momento, no se ha notificado de una posible investigación.

La madre del experto informático aseguró que el día que capturaron a Gómez se le explicó que sería detenido por estar involucrado en un accidente de tránsito, sin embargo, al llegar a la delegación de Monserrat les informaron que no existía una orden de detención en su contra, pero fue trasladado a la División Central de Investigación de la PNC.

“Nuestro mayor interés es demostrar que Mario no tenía orden de detención en su contra. No había derecho a incautarle sus teléfonos. El Código Procesal Penal establece de forma clara cómo se realiza una incautación y esto no se hizo”, dice el abogado, Otto Flores.

#ÚltimaHora | Abogados de @Cristosal y @AzulOriginario se hicieron presentes ante la FGR para presentar una denuncia penal en representación de Mario Gómez por ser víctima de privación de libertad. Zaira Navas dice que de acuerdo a los elementos fue un acto de intimidación. pic.twitter.com/fxpcBtfsoI — LPGJudicial (@LPGJudicial) September 21, 2021

Zaira Navas, representante de Cristosal aseveró que será la FGR quien delegue las responsabilidades y aseguró que si el director de la PNC no emitió un comunicado de disculpa, la corporación policial tiene responsabilidad por omisión.

Con la denuncia interpuesta solicitan a la FGR que realice la investigación de los delitos enunciados y ordene la realización de actos urgentes de comprobación y ejerza la acción penal correspondiente.