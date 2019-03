Critican anuncio de Trump por considerarlo "contradictorio"

Analistas políticos y empresarios salvadoreños consideran contradictoria la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Esto, afirman, lejos de frenar la migración, la podría aumentar en los próximos días.

El presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, dijo que el anuncio de Trump es una medida inadecuada porque hay otras formas de presionar. "Creo que los programas que se dejarían de implementar son los que ayudan a detener la migración. Y el cortar estos programas más bien promoverá la migración. Por eso me parece que es un poco contradictorio lo que se plantea", agregó.

Señaló que hay que esperar a tener más información para entender bien de qué se trata esta medida. "Algo más oportuno pudo haber sido cortar de manera temporal ciertas ayudas que van solo al Gobierno. Creo que no se debería incluir la ayuda que le dan a otras organizaciones que no son gubernamentales. Digo esto porque hay mucha ayuda de Estados Unidos que no va directamente al Gobierno de El Salvador", añadió.

Para el presidente de FUNDE no es fácil disuadir a la gente para que no migre en las condiciones actuales. "Por eso es que, al mediano y largo plazo, se deben cambiar las condiciones de seguridad y económicas, que son por las cuales la gente se va. Pero esto toma tiempo", comentó.

Por su parte, el economista y analista político, Claudio de Rosa, considera que esta es una decisión soberana de Estados Unidos en la que, al igual que una persona, cuando da una donación pone las condiciones que desea.

"Lo que se dio a El Salvador fueron $73 millones en el último año; es una cantidad importante. Pero no descolocaría a la economía salvadoreña. Es una decisión contradictoria. Para reducir la migración hay que crear condiciones atractivas de vida para que la gente permanezca en sus países. Ni un nuevo muro físico detendrá las migraciones, solo hará un muro de bienestar social y económico, que comienza con la generación de empleos y salarios de calidad", explicó.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, lamenta la decisión del Gobierno de Estados Unidos porque ese dinero servía para emplear algunas medidas que son necesarias para ayudar en el combate a la delincuencia y la inseguridad.

"En un país democrático, ningún Gobierno le puede impedir la libre salida y movimiento a sus ciudadanos. Si no queremos que la gente migre tenemos que generar las condiciones adecuadas para las personas que viven en estos países (Triángulo Norte)", declaró Cardenal.

En esa línea, el presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Marvin Melgar, dijo: "Lamentamos mucho la noticia, pues afecta directamente a proyectos de cooperación en la que muchas de nuestras gremiales empresariales se encuentran trabajando".