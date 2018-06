Critican ética de Cambio Democrático por alianza con Bukele

Las críticas no dejan de lloverle al partido Cambio Democrático (CD) por el anuncio de una alianza con el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele y su movimiento Nuevas Ideas, próximo a convertirse en partido político. La coalición permitiría a Bukele postularse como candidato en las elecciones presidenciales de febrero.

En entrevista en el programa “Frente a frente”, Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), se refirió a la historia política del partido CD y a su ejercicio ético actual. “Uno va a un partido por ideología. Cambio Democrático se destacaba por no estar manchados en la política y por ser éticos”, dijo al respecto.

“Cambio Democrático se destacaba por no estar manchados en la política y por ser éticos. Las alianzas son claves, depende con quién y cómo las hagas. Alianzas dentro de partidos a veces no suman mucho. Y alianzas de oportunismo indignan”.

Roberto Rubio,

director ejecutivo FUNDE

Asimismo, valoró la importancia que tienen las alianzas en la política y los efectos que pueden tener dentro de los partidos que conformen una. “Las alianzas ciudadanas son claves, depende con quién y cómo las hagas. Alianzas dentro de partidos a veces no suman mucho. Y alianzas de oportunismo indignan”, indicó Rubio, quien ve necesario “moralizar y modernizar” a los partidos políticos de El Salvador.

Por su parte, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dijo que Bukele no tuvo otra opción que aliarse con CD y que, además, dicho partido está en proceso de desaparición por no cumplir con requisitos a tiempo. “La coalición de Bukele con CD, al no poder encontrar con quién, fue con un partido que entiendo hay un proceso de desaparición por no cumplir con los requisitos para mantenerse vivos en 2015”, declaró Muyshondt.

23 junio de 2018 cuestionan alianza con Bukele Jorge Villacorta y Rubén Zamora criticaron la alianza del actual CD con Bukele. FMLN y ARENA se sumaron a los señalamientos.

Por su parte, el diputado y secretario general de Cambio Democrático, Juan José Martel, expresó percibir temor y tribulación por el anuncio de la alianza.

“¿Cuánto miedo, cuánta desesperación hay en este momento? Es un problema de fondo. Si nos quieren eliminar, ganar, que nos derroten en las urnas; es el reto que hago en este momento a ARENA y al FMLN”, manifestó Martel.

“Es obvio que esta alianza entre el Cambio Democrático y Nuevas Ideas no les gusta a muchos; ha puesto a temblar a varios partidos políticos .Si nos quieren ganar, que nos derroten en las urnas. Es el reto que hago a ARENA y al FMLN”.

Juan Martel,

diputado CD

De igual manera, afirmó creer que Nuevas Ideas representa una fuerza que incomoda al sistema electoral del país y remarcó lo que, a su criterio, es una obviedad: el disgusto por parte de muchos sectores por la coalición. “Es obvio que esta alianza entre el Cambio Democrático y Nuevas Ideas no les gusta a muchos, ha puesto a temblar a varios partidos políticos”, enunció el secretario general del CD.

No obstante, Martel dejó claro que Nayib Bukele se tendrá que someter a los estatutos del partido para participar en el proceso interno, que se llevará a cabo el 15 de julio. “Si quiere ingresar al partido, Nayib tiene que llenar ciertos requisitos”, dijo Martel.