Critican falta de austeridad por licitaciones de la Asamblea

Las licitaciones pendientes de asignar que tiene la Asamblea Legislativa fueron cuestionadas por diputados de la oposición, que consideraron que no hay coherencia entre la falta de austeridad que el Estado debería de ofrecer y los gastos que planifica el órgano legislativo.

Entre las licitaciones que la Asamblea tiene pendiente de asignar, LA PRENSA GRÁFICA publicó los primeros días de esta semana dos de estas: una para asignar una empresa que provea el servicio de boletos aéreos y otra para asignar la emisión de vales de combustible. La primera será por contratación directa y la segunda tiene un valor de $120,000.

Esta última licitación, precisamente, fue la más cuestionada por los legisladores, tomando en cuenta que la cifra es superior a la que la Asamblea ocupó para 2021, cuando se hicieron dos licitaciones y estas sumaron $84,000.

"Evidentemente no vemos señales de austeridad. Siempre la Asamblea se ha dado sus propias reglas y eso ha generado arbitrariedades en el uso de los fondos públicos", señaló la diputada Claudia Ortiz (Vamos), en relación a la licitación sobre los vales de combustibles.

"No hay una regulación, que conozcamos, de cómo se asignan los vales de combustibles. Es importante decir que estos $120,000 no diferencian entre gasto para uso institucional y gasto para grupo parlamentario o de diputados, y en un momento en que ya no podemos distinguir entre partido oficial e instituciones del Estado es muy cuestionable", agregó.

Luego, la diputada Dina Argueta (FMLN) también se refirió a la licitación de combustible y señaló: "Conocemos la crisis económica que vive la familia salvadoreña, y cuando vemos un anuncio oficialista de decir que ‘vamos a tener que zocarnos el cincho’, entenderíamos que eso abarca también a los tres órganos del Estado, pero no hemos visto eso".

"Es lamentable que hablamos de la crisis económica de la familia, pero la Asamblea está haciendo licitación para boletos aéreos de diputados", agregó.

En cuanto a la distribución de estos fondos, el diputado Numan Salgado (GANA), miembro de junta directiva, explicó que presupuestar $120,000 no significa necesariamente que esa será la cantidad a gastar, y que esto también obedece al aumento en el valor de la gasolina.

"Recordarán que es una compra que se programa para todo un año. No es que se consume todo. Se pone un techo, pero no quiere decir que es lo que se va a consumir. Se presupuesta eso pero en ejecución puede ser menos esa cantidad", indicó.

"Es mejor prever para cualquier alza que se pueda dar. Recordemos que lo que hemos legislado va a cubrir hasta el 31 de mayo", agregó Salgado, que apuntó que estos vales son para uso institucional de la Asamblea en todas sus áreas.

Pese a ello, el también legislador Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) aseguró que se debe pedir más transparencia a la Asamblea: "Para justificar hay que revelar toda la información. No basta con justificar que ha subido el precio del combustible, habría que ver si estos vales están siendo utilizados de forma indebida o adecuada", consideró.