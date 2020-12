Critican la descalificación hecha por Bukele a Acuerdos de Paz

“Desafortunadas”, “contrarias a la realidad” e “ingratas” son algunos de los calificativos con los que firmantes de los Acuerdos de Paz se refirieron a las declaraciones hechas por el presidente de la república, Nayib Bukele, el pasado jueves cuando aseguró que los Acuerdos de Paz, así como el conflicto armado, fueron “una farsa”.

“Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una farsa, una negociación entre dos cúpulas ¿O qué beneficio le trajo los Acuerdos de Paz a los salvadoreños?”, expresó Bukele durante una visita que realizó al caserío El Mozote, en Morazán.

Ante ello, Nidia Díaz, actual jefe de bancada del FMLN, y quien fuera una de las personas que firmaron los Acuerdos de Paz tras haber pertenecido a la guerrilla, dijo que las palabras de Bukele significan un “desprecio” a la ciudadanía que durante los 12 años que duró el conflicto armado (1980-1992)contabilizó más de 80 mil fallecidos.

“Llegar a decir que eso fue una farsa entre los mismos de siempre es un desprecio al pueblo salvadoreño que es el que aportó 80 mil muertos, 8 mil desaparecidos, hogares desintegrados, miles de familias que fueron al exilio. Entonces los cuatro balazos que yo recibí fueron farsa, los 190 días que pasé en una prisión fueron farsa, el pacto de paz que yo suscribí para abrir paso a la paz fue farsa. Todo fue farsa”, dijo la diputada.

Díaz también se refirió a Bukele como “un niño caprichoso que solo yo, es el narcisismo más grande que he visto de un jefe de Estado porque con esta posición reafirma lo que dijo en un principio, que la historia empezaba con él, lo otro es posguerra, una historia que desprecia pero es la que le permite estar ahora gobernando al país”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Mauricio Vargas, quien fuera miembro de las Fuerzas Armadas, y quien dijo que las palabras del mandatario fueron “desafortunadas y contrarias a la realidad”.

“Los 75 mil muertos no se pueden ver como una farsa. El cambio al sistema político no puede verse como una farsa porque ese sistema es el que le permitió (a Bukele) estar donde está. Considero que todo está dentro del manual de comunicaciones de Casa Presidencial, el cual tiene como fin descalificar a todo el mundo”.

El ahora legislador además mencionó que la declaración del presidente no debe ser tomada como una ofensa, sino como “una irracionalidad, más como el desconocimiento y no querer ver la historia (...) Es más aquel culto a la personalidad que quiere hacer ver que el pasado no existe y que el mesías llegó”.

Entre tanto, el diputado por el PDC, Rodolfo Parker, dijo que “mancillar el acuerdo de paz es mancillar el esfuerzo de todo un pueblo, de la aspiración de todo un país de transitar de una era de exaltación de pasiones a una era de civilidad. Me parece que no tiene ningún sentido esas expresiones y no corresponden a un jefe de Estado”.

Parker también dijo que “no comprender ni involucrarse en el dolor nacional que caracterizó el conflicto armado salvadoreño que ya vino a ser la culminación de la Guerra Fría, lo que equivale es manifestar una incapacidad por parte del actual jefe de Gobierno a construir en pro del país. Desconocer lo que significó la guerra en cuanto a sufrimiento, no es solo desconocer la historia, sino que es una ingratitud profunda a tantas personas que sacrificaron y ofrendaron sus vidas por un mejor país”.

Derechos Humanos

Por su parte, el exrector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas" (UCA) y actual director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, hizo referencia a la palabra mancillar, la cual fue expresada por Bukele.

Mancillar significa principalmente manchar. Y por supuesto que el presidente ha manchado los Acuerdos de Paz, no solo por calificarlos de farsa, que así los han tratado otros, sino por estar a favor de la impunidad”, en referencia a que el presidente todavía no ha entregado los archivos militares, que aseguró desclasificaría, al juez Jorge Guzmán.

Luego, el director de acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, Abraham Ábrego, consideró la frase de Bukele como una burla.

“Para mí es una burla, tratar de mandar ese mensaje divisorio, de que hay interés de lucro... es un argumento que han utilizado los militares, siempre hablan de lucro”, comparó Ábrego.