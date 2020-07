Critican la posible concesión de la LNB a un grupo extranjero

El diputado Mario Ponce dijo que la Lotería Nacional de Beneficiencia es un ente público y por lo tanto no se puede entregar de forma directa.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, criticó la posible concesión de la Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB) a una empresa israelí y expresó que en caso se diese es la Asamblea Legislativa el ente obligado a avalarla.

"No es una adjudicación simple desde el Ejecutivo hacia un ente particular, sino que ya están los requerimientos establecidos en la ley", mencionó el legislador quien recordó que la LNB "es un ente público y por lo tanto no se puede entregar de forma directa".

El martes, luego de una publicación del periódico El Diario de Hoy (EDH), trascendió la supuesta venta de la LNB a la empresa Tenlot la cual también administra la lotería de Guatemala y los juegos de bingo de Costa Rica.

Tenlot es un operador y titular de licencias de lotería y juegos de azar, activo en numerosos países a nivel mundial, a través de subsidiarias locales, operando en nombre de los gobiernos nacionales y en estrecha cooperación con respetables organizaciones benéficas, según lo establece su sitio web oficial.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó al Gobierno, una postura oficial en torno al tema, sin embargo, al cierre de esta nota no se tuvo respuesta.

También se buscó al Director Presidente de la LNB, Roberto Carlos Javier Milián Velásquez, pero no atendió las llamadas de este medio, aunque sí brindó declaraciones al sitio SBC Noticias , especializado en juegos de azar en todo el mundo, al que explicó que el acuerdo firmado con Tenlot es "por un período de 10 años, con la posibilidad de prórroga por otros 10, para modernizar la oferta existente"de juegos que tiene la Lotería.

"No se está concesionando la LNB", sino que está "apoyándose en empresas internacionales para operar nuevos juegos (...) En este caso, Tenlot co-administrará juegos online y pronósticos deportivos. La LNB sigue operando los juegos tradicionales", explicó el portal citando a Milián.

Entre tanto, Argentina Valladares, jefa de comunicaciones de la Lotería, expresó en una respuesta a EDH que no darían declaración al respecto y que sólo afirmaría que para la LNB "vienen muchas cosas buenas".