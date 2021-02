Critican papel de Sala Constitucional y Fiscalía durante la pandemia

La investigadora Ruth Eleonora López hizo señalamientos al trabajo realizado por la Sala de lo Constitucional en el período de la pandemia, durante la presentación de un informe sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país en 2020.

López, investigadora de este informe, dijo que la Sala tuvo que haber actuado con más firmeza durante 2020: "debió haber actuado con más firmeza frente al Órgano Ejecutivo. Es decir, no hubo una certificación inmediata y adecuada sobre los incumplimientos del Ejecutivo que estaban siendo evidentes. Creo que sí hubo un vacío en la Sala".

Sobre el papel del Máximo Tribunal, el informe destaca la tardanza en reaccionar de los magistrados a diferentes procesos que fueron interpuestos. Destaca , por ejemplo, el papel de la Sala y su postura sobre los cercos sanitarios que el gobierno estableció. Dijeron que a pesar que declararon inconstitucional el cerco que el Ejecutivo puso en la Libertad, guardó silencio en los casos de cercos sanitarios en Corinto, Santa Rosa de Lima, San Francisco Gotera y Chalchuapa.

En este estudio también denunciaron el poco desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ruth Eleonora López dijo que presentó una solicitud de seguimiento en el caso de los cercos sanitarios, donde la Sala no se ha pronunciado pero dijo que no solo es esta institución la que debe funcionar sino que también el de la FGR. Criticó que la institución no haya hecho un papel sobresaliente.

"Acá no solo está lo que la sala haga, también está el papel inactivo de la FGR. Hay una inactividad por parte de las instituciones. Estamos hablando de las propias competencias de la Fiscalía, porque las denuncias fueron puestas, es decir, las organizaciones de derechos humanos han sistematizado los casos y los han llevado. Hay suficiente información sobre esto y resulta que no hay responsables en este sentido", aseveró.

El informe "Derechos Fundamentales en Época del Covid -19 en El Salvador: Análisis de Impacto" fue presentado por la Fundación para la Aplicación del Debido Proceso (FESPAD) junto a Christian Aid Ireland (CAID), con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).