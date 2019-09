Critican que GOES tardó 90 días en lanzar plan de salud

Es difícil darle una nota del 1 al 10 al gobierno del presidente Nayib Bukele cuando apenas han pasado 100 días de gestión, razonaron ayer las autoridades del Colegio Médico; más aún cuando el plan de salud fue anunciado en el día 90.

"Los primeros 90 días llegaron a improvisar y a resolver problemas que ya les habían heredado; algo que hubieran podido evitar si hubieran hecho una transición transparente y formal con el gobierno anterior. Así que analizar qué ha hecho en los últimos 10 días con el objetivo de hacer propaganda para su gobierno nos parece que no sería objetivo darle nosotros una valoración", declaró el presidente de la gremial, Milton Brizuela.

A su juicio, los primeros tres meses de un gobierno deben servir para dar a conocer el rumbo que van a tomar los planes, las estrategias y las políticas públicas en cuanto a la diversidad de temas de país.

"Después de escuchar el discurso presidencial en cadena nacional, queremos creer que existe la buena intención de parte del presidente de hacer las cosas de manera diferente, pero, aparentemente, la información que le trasladan quienes dirigen la cartera de Salud no está acorde con la realidad. No, señor presidente, el sistema no está abastecido en un 100 % como usted lo afirma, y no somos los médicos los responsables de decir ‘No hay’", agregó el médico.

La gremial aún está esperando una fecha para que la ministra Ana Orellana Bendek los reciba en audiencia.