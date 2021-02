Vivanco: “Aquí en Washington es ampliamente conocido que Bukele pidió reuniones con funcionarios y se regresó con las manos vacías”

Pese al intento del presidente de la república, Nayib Bukele, de desmentir la noticia de que buscó reuniones con funcionarios del gobierno de Joe Biden en su viaje a Estados Unidos de hace una semana, diplomáticos calificaron de “mentiras” las declaraciones dadas en una reunión con embajadores ocurrida el jueves en Casa Presidencial (CAPRES).



En dicha reunión, Bukele dijo que no hay que creer en medios de comunicación internacionales, en relación a la publicación de la agencia Associated Press (AP) sobre su viaje a Estados Unidos, el cual no fue informado públicamente ni tampoco autorizado por la Asamblea Legislativa.



Ante ello, el director ejecutivo de Humans Right Watch, José Vivanco, compartió el tuit de CAPRES con la declaración, y agregó un comentario: “Como es habitual, @nayibbukele reacciona con mentiras y agresiones ante la prensa. Aquí en Washington es ampliamente conocido que Bukele estuvo en la ciudad durante dos días y pidió reuniones con funcionarios de la administración Biden. Y se regresó con las manos vacías”.



En ese mismo tema, la senadora demócrata Norma Torres concedió una entrevista a El Noticiero, de Canal 6, en la que se consideró extrañada de que Bukele haya viajado a EUA. Ante lo dicho por Bukele de que no buscó reunirse, Torres cuestionó: “¿Para qué vino, entonces?”.

El mandatario defendió que no buscó reuniones con el presidente Joe Biden y que le ofrecieron reunirse con otros funcionarios, pero fue él mismo quien declinó. Agregó que así lo dijo a la agencia AP. Sin embargo, Associated Press no publicó que Bukele quisiera reunirse con Biden; sino que intentó reunirse con funcionarios de su gobierno y estos se negaron para evitar que los usara para hacer creer que cuenta con su apoyo de cara a las elecciones del 28 de febrero.

Como es habitual, @nayibbukele reacciona con mentiras y agresiones ante la prensa.



Aquí en Washington es ampliamente conocido que Bukele estuvo en la ciudad durante dos días y pidió reuniones con funcionarios de la administración Biden.



Y se regresó con las manos vacías. https://t.co/WYNu9JqGPn — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 12, 2021