Críticas a candidato de GANA por declinar el debate en la ues

Luego de la declinación del candidato a la presidencia por el partido GANA, Nayib Bukele, a participar en el Primer Debate Presidencial organizado por la Universidad de El Salvador (UES), programado para el próximo domingo 16 de diciembre, aduciendo, en una publicación en redes sociales, que no cuenta con "las mínimas garantías de imparcialidad" las críticas han caído sobre el exalcalde de San Salvador desde sectores civiles y políticos.

Uno de los que criticó la decisión fue Juan José Figueroa, miembro del Comando Nacional de Campaña del candidato del FMLN, Hugo Martínez.

Figueroa, en sus redes sociales, calificó de "cobardes" y "mentirosos" al candidato de GANA y a su jefe de campaña, Karim Bukele. De este dijo que participó en las reuniones sostenidas con el rector de la UES, Roger Arias, y el equipo que organiza el encuentro, incluida la reunión del 14 de noviembre pasado en la que, según una publicación de Arias en Twitter, "se explicó a los equipos de campaña la metodología y la logística del debate", acompañada de una foto en la que aparece Karim Bukele.

"Si su padre viviera, apenado de ustedes estuviera. Les recuerdo que participaron de la reunión con las autoridades de UES y firmaron de enterados de las reglas, o también son topados y se les olvidó. #NayibCobarde", publicó Figueroa el miércoles en la noche, día en el que también presentó una carta firmada por Federico Anlike, secretario General de Nuevas Ideas, en la que aceptó la metodología y la logística del debate.

El efemelenista mantuvo su postura y ayer por la mañana mencionó que "La explicación (de la inasistencia) la tiene que dar el candidato que no asiste… es falta de contribución al proceso democrático", tras una reunión con representantes de ASDER, AUPRIDES y la periodista costarricense Glenda Umaña, quien moderará el II Debate Presidencial que se desarrollará el próximo 13 de enero.

El extranjero

El que también criticó la postura fue el expresidente Mauricio Funes, exiliado en Nicaragua, al preguntarse: "¿Y qué fue lo que firmó @anliker1980 (Federico Anliker) entonces? Según este documento, desde mediados del mes pasado todos estaban de acuerdo con la dinámica del debate y por eso lo firmaron como señal de aceptación. Por qué ahora sale Nayib con eso de que las reglas se acordaron a espaldas de él?"

El candidato de GANA en su publicación de Facebook reiteró: "No se nos tomó en cuenta para nada. Las reglas del debate y su formato se negociaron y anunciaron al público sin nuestra presencia".

Las normativas del debate a realizarse en la UES fueron dadas a conocer el pasado martes en una conferencia de prensa. Ahí se planteó que los candidatos dispondrán de un minuto para responder a las preguntas, que serán tres los ejes temáticos y que, además, no podrán tener a disposición ni apuntes ni aparatos tecnológicos, algo que también generó la aparición de burlas con diversos memes en las redes sociales.

Esa imposibilidad fue usada como parte de la crítica que realizó la diputada de ARENA Martha Évelyn Batres, quien escribió en redes sociales: "En serio a puro troll piensa el candidato de GANA justificar el miedo de ir sin iPad a la UES? Ya está grandecito. #SinIpadNoHayParaiso".

En su publicación Bukele añadió que "se haga otro debate organizado por una cadena internacional de noticias", algo que para la presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, Érika Saldaña es innecesario.

"¿Debate internacional para problemas nacionales? El Salvador tiene excelentes periodistas que pueden dirigir un debate íntegro y sin intereses partidarios. Hoy resulta que no hay medios, universidades ni periodistas dignos en este país para dirigir un debate. Repito, hay un problema cuando alguien cree que se merece todo y nunca se equivoca", escribió la abogada en sus redes sociales.

Entre tanto, el candidato a la vicepresidencia por el partido VAMOS, Roberto Rivera Ocampo, señaló que su equipo de campaña entregó el instructivo que contiene las normativas del debate el pasado 6 de diciembre, después de algunos días de haberlo recibido.

Por esa razón expuso en sus redes sociales: "Quieren cambiar la Constitución, pero no quieren debatir. Quieren combatir la corrupción, pero no saben quién los financia. Quieren cambiar la política, pero no respetan a nadie ni a las instituciones", en alusión también a las palabras del candidato a vicepresidente por GANA, Félix Ulloa, que en una entrevista de radio dijo que promoverían, en caso de llegar al Gobierno, un cambio de Constitución, y luego de los desórdenes que se dieron la semana pasada en el Tribunal Supremo Electoral de parte de simpatizantes de Nuevas Ideas, tras la denuncia de fraude de parte de Nayib Bukele, la cual fue desestimada por los miembros de GANA.

Documento. El documento firmado por el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker, y representantes de otros partidos aceptando la metodología y logística del debate