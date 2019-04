Críticas a diputados que aceptaron viaje cortesía de China

El diputado no partidario Leonardo Bonilla afirmó ayer que formará parte de la comitiva que partió ayer a China, después de una invitación hecha por el congreso de ese país asiático. La comitiva está integrada además por los efemelenistas Manuel Flores, Yanci Urbina, Anabel Belloso, Jaime Sandoval, Dina Argueta, los pedecistas Francisco Merino, Antonio Almendáriz, Serafín Orantes y el pedecista Jorge Mazariego.

Ante dicho anuncio, algunos diputados criticaron el viaje, el cual fue calificado como "no oficial" por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.

"He tomado la decisión de viajar a China. Creo que hay que tomar estas decisiones con responsabilidad. Se han establecido relaciones diplomáticas con China y aunque yo condené la forma en el que se realizó este proceso, las relaciones ya existen", aseguró el legislador.

"Me hice varias preguntas antes de tomar la decisión de hacer o no el viaje", agregó ayer en una entrevista televisiva.

El viaje a China se realizará en dos grupos. La primera comitiva salió ayer del país y la segunda, una semana después, el 19 de abril. De acuerdo con las invitaciones, todos los gastos en los que incurran por el viaje y la permanencia de los legisladores correrá por cuenta del país que invita. Debido a esto, algunos diputados, como Urbina, señalaron en su momento que no solicitarían viáticos para el viaje.

Luego de las palabras de Bonilla, algunos diputados lanzaron críticas al viaje. Entre ellas, Marcela Villatoro, quien en su cuenta de redes sociales escribió: "Ya dejen el turismo legislativo. Los diputados no tienen nada que andar haciendo en China".

El anuncio de la visita también había recibido señalamientos por parte del presidente electo Nayib Bukele quien dijo:

"Las decisiones en política exterior las toma el presidente y esta movida diplomática solo muestra su desconocimiento de cómo funciona nuestro país", aseguró el mandatario electo a través de su cuenta en Twitter.

También se expresó la diputada Felissa Cristales, quien dijo que no es momento para un viaje de este tipo dadas las condiciones alrededor de las relaciones con China:

"Me parece que políticamente no es el momento correcto para un viaje de estos, ni diplomático, porque si usted va a otro país con los gastos pagados por ese país no creo que vaya a venir hablando mal", dijo.

Por su parte, Mauricio Vargas, manifestó que "el problema (del viaje) no es el periodo, que si es vacaciones o cualquier otro sino que se pueden adquirir compromisos por aceptar prevendas que no deben ser tomadas por nadie".