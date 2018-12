Críticas a ministro Munguía Payés por tomar postura política

El diputado por ARENA Mauricio Vargas criticó las declaraciones que brindó ayer el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien en una entrevista televisiva pidió "jugar limpio", de cara a las elecciones presidenciales de febrero próximo, aunque no se refirió directamente al trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El funcionario dijo, durante su participación en República SV, del Canal 33, que no es conveniente enfrentarse "con el pueblo por una mala decisión o por un fraude electoral".

Las palabras del ministro se dan luego de que el pasado 6 de diciembre el candidato a la presidencia por GANA, Nayib Bukele, aseguró en sus cuentas de redes sociales que se fraguaba un fraude en el interior del TSE, e incitó a sus seguidores a manifestarse en las calles en caso de que este se consumara, algo que fue descartado por la cúpula de su mismo partido político.

La declaración de Munguía Payés fue criticada por el legislador tricolor, quien aseguró que el ministro no puede participar en ningún tipo de política partidaria desde su cargo por el mandato que da la Constitución de la República, en su artículo 211, a la institución, en el que se expresa que "la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante".

"Él no puede aceptar y vender su conciencia mucho menos a adeptos que tengan que ver con la institución porque él no está como persona, él está representando una institucionalidad, y si quiere defender su institucionalidad, sus preferencias políticas, que renuncie al Ministerio de la Defensa y que juegue política, pero que sea política partidaria, que juegue política nacional, pero que no juegue política institucional con algo que no le pertenece", expresó Vargas.

Para el diputado tricolor, Munguía Payés ha hecho política partidaria desde su posición: "El ministro, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, se privilegió que el componente militar debería estar dedicado específicamente a su componente militar; por tanto, aunque el ministro sea un ingrediente político, tiene que sopesar todos los componentes de la institución, porque no es a su persona, es a la institucionalidad. Adicionalmente no se puede venir a decir de esta manera cuando él ha jugado un papel con el FMLN, con Mauricio Funes, y se habla entre rumores y entre corrillos que está jugando un papel con Nayib Bukele siendo complaciente con concepciones políticas y en visiones institucionales".

Munguía Payés, además, defendió su injerencia en temas políticos: "Yo soy político y debo emitir opinión". "Soy el político de la Fuerza Armada de El Salvador porque soy un miembro del Gabinete del Gobierno".

En defensa

En este último aspecto concordó el diputado por el PCN Antonio Almendáriz, quien aseguró que luego de la firma de los Acuerdos de Paz y tras las reformas a la Ley de la Carrera Militar y la ley orgánica, los cargos de ministro y viceministro de la Defensa son cargos políticos.

"Él puede emitir ese tipo de declaraciones a nombre personal, de Munguía Payés, lo que no puede hacer es comprometer a la Fuerza Armada. Decir que la Fuerza Armada le sirve a esto o a lo otro. Además, hay que recordar que el actual ministro de la Defensa está de baja de su cargo de general. Si él estuviera de alta y ejerciendo su grado militar, que no es el caso, ahí no podría emitir opinión porque estaría comprometiendo a toda la Fuerza Armada e incumpliría que la institución es apolítica", declaró el coronel retirado.

Esta no es la primera ocasión en la que el ministro habla de temas políticos, puesto que en agosto de 2013 señaló al entonces candidato presidencial Norman Quijano, quien le criticó de instrumentalizar y politizar la Fuerza Armada.

"Yo no sé cómo una persona tan irresponsable y que miente tanto quiere conducir las riendas de este país", dijo el funcionario.

Munguía Payés, quien antes había sido cesado del cargo de ministro de Seguridad luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional su nombramiento hecho por el presidente Mauricio Funes, junto al del general Francisco Salinas como director de la PNC, señaló que en el pasado han existido actores de la política nacional que han hecho llamados a la Fuerza Armada a partir de resultados electorales que no fueron favorables.

En 2014, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el entonces candidato por ARENA, Norman Quijano, aseguró: "No nos van a robar esta victoria. Vamos a luchar, si es preciso, con nuestras vidas. Nuestra Fuerza Armada está pendiente de este fraude que están fraguando. No pueden jugar con la voluntad de un pueblo".

Ayer el ministro aseguró: "Ha habido en el pasado algunos llamados de políticos a la institución armada precisamente porque no se encuentran satisfechos con el resultado; entonces, nosotros esperamos, creemos en el sistema, que nada va a suceder y que no tengamos que intervenir en caso de que haya un levantamiento popular en función de que la gente crea que las elecciones no se han desarrollado como deben desarrollarse".

Aunque señaló que la Fuerza Armada va a "defender el mandato constitucional", señaló: "Tenemos que estar preparados para cualquier hipótesis que se dé en el proceso. Esperamos que se respete la voluntad popular". Y matizó: "No estamos tomando partido".

"La FAES se va a mantener fiel al mandato constitucional, esperamos que no nos vayan a comprometer, en el sentido de que yo pedí juego limpio al sistema político del país porque si aquí no se juega limpio, podemos tener una conmoción social", advirtió.